«ريان المازمي» يتوج بطلاً لجولة يناير للميدالية الشهرية للجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد الشاب اليافع ريان المازمي لقبه الأول في عالم الجولف، بفوزه وبرصيد 48 نقطة بطلاً لجولة يناير من موسم الميدالية الوطنية الشهرية في أولى بطولات الموسم الجديد لاتحاد الإمارات للجولف، والتي استضافها نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، وشهدت مشاركة 45 لاعباً ولاعبة من أندية ومنتخبات الدولة.

وتوج الفائزين درويش القبيسي عضو اتحاد اللعبة، وحرص اتحاد اللعبة على توسعة قاعدة المشاركة في بطولات موسمه للميدالية الوطنية الشهرية، وذلك باستحداث بطولتين خاصتين الأولى للشباب الناشئ، والثانية للاعبين المخضرمين، بجانب المنافسات التقليدية للبطولة الشهرية التي تضم البطولة الرئيسية، ومنافسات أفضل أداء، وبطولة خاصة للاعبي منتخب الناشئين.وأسفرت نتائج أولى بطولات 2019 عن حصد المازمي لقبه الأول في مسيرته، واتبعت بحصد جلال عباسي لجائزة اللاعبين المخضرمين والمخصصة للاعبين فوق سن 50 عاماً، وجائزة أفضل أداء للاعب المنتخب الوطني للرجال أحمد سكيك بعد أن أنهى مسلك الملعب برصيد ضربتين فوق المعدل، قبل أن يحقق والده أكرم سكيك جائزة القسم «إيه» برصيد 33 نقطة، وليواصل لاعبو المنتخب الوطني التألق بفوز لاعبة منتخب السيدات الدكتورة رباب الحاج بجائزة القسم «بي» برصيد 32 نقطة.