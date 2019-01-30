«ود» تهدي علي الكتبي كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار مفتوح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

شهد الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، التي أقيمت مساء أمس على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم.

كان سيف علي راشد سويلم الكتبي هو الرابح الاكبر في التحديات حيث تمكنت (ود) من اهدائه كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح وذلك بعد ان قطعت مسافة الشوط البالغة ثمانية كم فيما ذهبت بندقية الثنايا الجعدان المفتوح إلى (مخوف) بشعار سالم سعيد منانه الكتبي الذي وصل إلى خط النهاية.

وحسمت تحديات الشوط الرئيسي للثنايا البكار المفتوح للإنتاج لمصلحة (الهايله) والتي أهدت مالكها سعيد بالحلوس حمرور العامري كأس ولي عهد دبي وكسب (ناصي) لحمد عتيق محمد خليفة العميمي بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتسليم الفائزين الرموز عقب نهاية الشوط السادس وكان الفائزون بالمركز الاول في الاشواط من الخامس وحتى السادس عشر حصلوا على سيارات نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك اب، فيما نال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الاشواط مبالغ نقدية قيمة.

واستضاف ميدان المرموم في الفترة الصباحية ستة عشر شوطاً جاءت قوية وذهب التحدي في الشوط الاول للثنايا البكار المحليات ل(سلهودة) ملك مطر عبد الله عمر الشامسي التي سجلت توقيتاً بلغ 12:34:5 دقيقة كان هو التوقيت الافضل في جميع تحديات الصباح، بينما حسمت (سلسبيل) التحدي الثاني للثنايا البكار المهجنات لتهدي مالكها خالد سعيد مطر مصبح الكتبي الناموس.

وكسب (مخايل) الصراع على الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات وأهدى مالكه محمد سليّم سالم العفاري الصدارة وكان (معاند) المملوك لمكتوم سعيد منانه غدير الكتبي هو صاحب الناموس الرابع للثنايا الجعدان المهجنات.

وكان الفائزون بالمركز الاول في الاشواط العشرة الاولى من الفترة الصباحية حصلوا على سيارات فاخرة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك اب).

واستطاع سيف علي راشد كليب الكتبي أن يضيف عشر نقاط إلى رصيده في الصراع على جائزة بيرق الناموس وذلك من خلال فوز (ود) بكأس سمو ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح، بالاضافة إلى حصول (وجدان) على النقاط الاربع للمركز الثاني، فيما أهدت (شقرا) مالكها أحمد الحزمي قناص العامري نقطتي المركز الثالث.

وظفر (مخوف) بالنقاط الست لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح ليهديها إلى مالكه سالم سعيد بن منانه الكتبي، وارتفع رصيد سيف علي راشد كليب الكتبي إلى 51 نقطة في صدارة جائزة بيرق الناموس وذلك بعد حصول (شاهين) على نقطتي

المركز الثالث في هذا الشوط.

تقام صباح ومساء اليوم تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً للمحليات والمهجنات، وستكون الجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع هذه الاشواط، وبالمقابل ستقام في الفترة المسائية خمسة عشر شوطاً، وتتنافس المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ على رموز الثنايا المفتوح من خلال الشوطين الأول والثاني، بينما خصصت الأشواط من الثالث وحتى الخامس عشر للمطايا (المحليات والمهجنات).