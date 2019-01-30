شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يقيل جارسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال نادي فياريال الإسباني لكرة القدم، المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، مدربه لويس جارسيا بعد 50 يوماً على تعيينه في منصبه، مستعيناً مجدداً بخافي كاييخا الذي استغنى عنه في ديسمبر الماضي.

وقال فريق «الغواصة الصفراء» الذي لم يذق طعم الفوز منذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في بيان «سيعلن النادي عن اسم مدرب فياريال الجديد في الساعات المقبلة»، قبل أن يتخذ قراره بإعادة كاييخا.

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