محمد بن حمد يتوج أبطال «القدرة الشطرنجية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

ثمن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة النجاحات الباهرة التي ظلت تحققها الفجيرة في مختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم الفجيرة في دعم البطولات الرياضية المحلية والعالمية وتوفير عوامل نجاحها بما يعكس مكانة الدولة وريادتها على مستوى العالم، فضلاً عن توجيهاته الدائمة بتطوير البنى التحتية الرياضية في الفجيرة وتكريم أصحاب الإنجازات والمساهمة في النهوض بالحركة الرياضية وتسجيل الحضور المتميز لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تتويجه أمس الفائزين في بطولة العالم للقدرة الشطرنجية لحل المسائل والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على مدى اليومين الماضيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات بمشاركة 230لاعباً ولاعبة يمثلون 22 دولة من مختلف قارات العالم.

شهد مراسم التتويج إلى جانب سموه كل من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي ورئيس نادي الشارقة للشطرنج، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إضافة إلى سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج والدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة وعدد من القيادات الرياضية وحشد كبير من عشاق اللعبة.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للمتوجين فوزهم بالمراكز الأولى، مثمناً جهود القائمين على البطولة، ومشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به البطولة والمتنافسون، كما ثمن سموه جهود منظمي البطولة والاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للشطرنج.

وكانت نتائج البطولة أسفرت عن فوز بطل العالم أستاذ اتحاد دولي كبير البولندي بيتر مورديزيا بكأس المركز الأول في فئة الخبراء والمحترفين ممن يملكون تصنيفاً أعلى من 2000 نقطة، تلاه بالمركز الثاني حل أستاذ الاتحاد الدولي الروسي بافلوف دانيلو، والأوكراني جيفجينكو كيريل في المركز الثالث، فيما نال الإماراتي فؤاد الطاهر المركز السابع، وفي فئة المصنفين أقل من 2000 نقطة، توج نجم منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني بالمركز الأول كأبرز إنجاز لشطرنج الإمارات في بطولات القدرة الشطرنجية، تلاه بالمركز الثاني المصري رامز سمير، فيما حل الهندي شانيا مهرا بالمركز الثالث، ثم الإماراتيان علي عبدالعزيز من نادي دبي وطلال الزعابي من نادي الشارقة بالمركزين الرابع والخامس.

وفي فئة تحت 13 سنة تألق لاعبو الإمارات عبر إحراز العديد من المراكز المتقدمة، حيث حل لاعب نادي الشارقة ومنتخب الإمارات عبدالرحمن الطاهر بالمركز الأول تلاه لاعب دبي سعيد النامي بالمركز الثاني ثم خالد الطاهر من نادي الشارقة بالمركز الثالث.

وفي منافسات الشطرنج السريع للفئة الأولى فاز الإماراتي سالم عبدالرحمن بالمركز الأول وحل المغربي هشام خمدوش في المركز الثاني، وفي الفئة الثانية فاز الهندي سامسون ستانلي بالمركز الأول تلاه الفلبيني مارلون بيدارسا بالمركز الثاني، وفي الفئة الثالثة احتكر رباعي الإمارات المراكز الأولى عبر خليفة خالد من نادي الفجيرة بجانب كل من محمد عبدالرحمن وخالد الطاهر وعبدالله محمد.

وقدم الدكتور عبدالله آل بركت خلال كلمته التي ألقاها في حفل الختام الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الفجيرة لدعمه اللامحدود لاستضافة الفجيرة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط.

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته الكريمة للبطولة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد وراعي الحركة الرياضية بالإمارة على الدعم والمتابعة التي مهدت لهذا النجاح الكبير واعداً بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

بدوره عبر محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن سعادته لنجاح استضافة بطولة العالم لأول مرة في الإمارات وجميع دول منطقة الشرق الأوسط.

أبطال الإمارات يحتكرون المراكز الأولى في فئتي المصنفين والناشئين

ثمن سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة النجاحات الباهرة التي ظلت تحققها الفجيرة في مختلف الفعاليات الرياضية والمجتمعية، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم الفجيرة في دعم البطولات الرياضية المحلية والعالمية وتوفير عوامل نجاحها بما يعكس مكانة الدولة وريادتها على مستوى العالم، فضلاً عن توجيهاته الدائمة بتطوير البنى التحتية الرياضية في الفجيرة وتكريم أصحاب الإنجازات والمساهمة في النهوض بالحركة الرياضية وتسجيل الحضور المتميز لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تتويجه أمس الفائزين في بطولة العالم للقدرة الشطرنجية لحل المسائل والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على مدى اليومين الماضيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات بمشاركة 230لاعباً ولاعبة يمثلون 22 دولة من مختلف قارات العالم.

شهد مراسم التتويج إلى جانب سموه كل من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي ورئيس نادي الشارقة للشطرنج، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إضافة إلى سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج والدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة وعدد من القيادات الرياضية وحشد كبير من عشاق اللعبة.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للمتوجين فوزهم بالمراكز الأولى، مثمناً جهود القائمين على البطولة، ومشيداً بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به البطولة والمتنافسون، كما ثمن سموه جهود منظمي البطولة والاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للشطرنج.

وكانت نتائج البطولة أسفرت عن فوز بطل العالم أستاذ اتحاد دولي كبير البولندي بيتر مورديزيا بكأس المركز الأول في فئة الخبراء والمحترفين ممن يملكون تصنيفاً أعلى من 2000 نقطة، تلاه بالمركز الثاني حل أستاذ الاتحاد الدولي الروسي بافلوف دانيلو، والأوكراني جيفجينكو كيريل في المركز الثالث، فيما نال الإماراتي فؤاد الطاهر المركز السابع، وفي فئة المصنفين أقل من 2000 نقطة، توج نجم منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني بالمركز الأول كأبرز إنجاز لشطرنج الإمارات في بطولات القدرة الشطرنجية، تلاه بالمركز الثاني المصري رامز سمير، فيما حل الهندي شانيا مهرا بالمركز الثالث، ثم الإماراتيان علي عبدالعزيز من نادي دبي وطلال الزعابي من نادي الشارقة بالمركزين الرابع والخامس، وفي فئة تحت 13 سنة تألق لاعبو الإمارات عبر إحراز العديد من المراكز المتقدمة، حيث حل لاعب نادي الشارقة ومنتخب الإمارات عبدالرحمن الطاهر بالمركز الأول تلاه لاعب دبي سعيد النامي بالمركز الثاني ثم خالد الطاهر من نادي الشارقة بالمركز الثالث.

وفي منافسات الشطرنج السريع للفئة الأولى فاز الإماراتي سالم عبدالرحمن بالمركز الأول وحل المغربي هشام خمدوش في المركز الثاني، وفي الفئة الثانية فاز الهندي سامسون ستانلي بالمركز الأول تلاه الفلبيني مارلون بيدارسا بالمركز الثاني، وفي الفئة الثالثة احتكر رباعي الإمارات المراكز الأولى عبر خليفة خالد من نادي الفجيرة بجانب كل من محمد عبدالرحمن وخالد الطاهر وعبدالله محمد.

وقدم الدكتور عبدالله آل بركت خلال كلمته التي ألقاها في حفل الختام الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الفجيرة لدعمه اللامحدود لاستضافة الفجيرة لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته الكريمة للبطولة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد وراعي الحركة الرياضية بالإمارة على الدعم والمتابعة التي مهدت لهذا النجاح الكبير واعداً بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

بدوره عبر محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن سعادته لنجاح استضافة بطولة العالم لأول مرة في الإمارات وجميع دول منطقة الشرق الأوسط.