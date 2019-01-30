ديشامبو يتقدم للمركز الرابع في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الأمريكي بريسون ديشامبو إلى المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعد فوزه بلقب بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف، ليرفع الكأس صاحب التصميم الشهير المعروف ب «الدلة» ويحصل على 710 نقاط.

وقدم صاحب ال25 عاماً، والذي فاز بأربع بطولات في آخر تسع مناسبات، أداءً ممتازاً في ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف ليسجل رقماً قياسياً جديداً بلغ 24 ضربة تحت المعدل، ليتغلب على أقرب المتنافسين له وهو الإنجليزي مات واليس بفارق سبع ضربات في النسخة رقم 30 لأعرق بطولة في سلسلة أحداث الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية.

وحصل واليس على المركز الثاني في البطولة ليكسب 472 نقطة وينتقل من المركز 24 إلى المركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 619.6 نقطة.

وتشارك كل من إيان بولتر وبول وارنج والبطل السابق سيرجيو جارسيا وألفارو كويروس المركز الثالث بنتيجة 16 ضربة تحت المعدل ليحصد كل منهم 201.7 نقطة، ليشارك بولتر وارنج المركز العاشر في ترتيب «السباق إلى دبي» بينما انتقل جارسيا من المركز 48 إلى المركز 18 وقفز كويروس من المركز 98 إلى المركز 21.

وانتقل الأسترالي لوكاس هربرت من المركز 126 إلى المركز 41 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على المركز السابع.