اجتماع مثمر لشركة الجزيرة للألعاب الأخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

عقدت شركة نادي الجزيرة الرياضية للألعاب الأخرى اجتماعها الأول في عام التسامح 2019 بحضور مجلس الإدارة بكامل هيئته أمس الأول في قاعة الاجتماعات بمقر النادي بأبوظبي، وتطرق الاجتماع المثمر إلى مناقشة الخطط المستقبلية لدعم الفئات السنية مع التأكيد على أولوية رعايتهم، كما ناقس مبادرات العروض التسويقية والرعاية والاستثمار.

وقال راشد الهاملي رئيس الشركة إن مجلس الإدارة ناقش العديد من الملفات التي تضمنها جدول الأعمال واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأضاف: «تناول الاجتماع العديد من الأمور المهمة التي تخص لجنة التسويق برئاسة عادل المرزوقي واللجنة الفنية برئاستي ولجنة الموارد البشرية برئاسة سليمان مبارك».

وأفاد الهاملي بوصفه رئيساً للجنة الفنية بأن حالة صحية تسود كافة الفرق بمختلف الألعاب السبعة التابعة للشركة من حيث الاستقرار الفني أو الإداري أو على مستوى اللاعبين الأجانب، لافتاً إلى أن تغييراً وحيداً طرأ على محترف فريق الكرة الطائرة بالتعاقد مع التشيكي ديفيد مع انطلاقة منافسات الدوري الذي يعتلي صدارته «فخر أبوظبي» حالياً.

وتابع: «عرضنا عدة أفكار ورؤى سابقة حول إدراج لعبتي الشطرنج والتايكوندو ضمن الأنشطة والألعاب المتاحة حالياً وتلقى الرعاية الكاملة من شركة الألعاب المصاحبة بالنادي، وندرس فعلياً إمكانية إضافة اللعبتين المهمتين على الصعيد المحلي بالاتفاق مع الاتحادات الوطنية المعنية، وفي جانب آخر نحن في مجلس الإدارة بصدد عقد اجتماع مع اتحاد التنس خلال الأيام المقبلة لتحديد إمكانية إدراج اللعبة بالتشاور وإجراء دراسة مستفيضة حول إيجابيات هذا القرار حال اتخاذه».

وأوضح الهاملي أن مجلس إدارة الشركة يمضي بخطط ثابتة نحو تنفيذ استراتيجية قصيرة المدى بالاهتمام بقطاع الناشئين بمختلف الألعاب واكتشاف المواهب التي من شأنها أن تدعم صفوف الفرق في القريب العاجل والمساهمة في الارتقاء بالمستويات العامة.