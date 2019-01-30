الظفرة يختتم معسكره التدريبي استعداداً لاستئناف الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

اختتم فريق الظفرة معسكره التدريبي الداخلي بخسارته أمس الأول بملعبه الفرعي، أمام فريق باختاكور الأوزبكي 1- 4 ودياً بحضور صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عمران القبيسي نائب رئيس شركة كرة القدم وبقية الأجهزة الإدارية، وأتاح الجهاز الفني، الفرصة لعدد من اللاعبين الصاعدين للمشاركة في الشوط الثاني.

وذكر عبد السلام جمعة مدير فريق الظفرة، بأن الفريق استعد جيداً لاستئناف دوري الخليج العربي لكرة القدم اعتباراً من يوم 5 فبراير المقبل بلقاء فريق الشارقة بالإمارة الباسمة، ويوم 8 فبراير المقبل يلعب الظفرة مع فريق دبا الفجيرة باستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن تصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي بلغت دور آل 8 بعد أن تخطى الظفرة فريق دبا الحصن في دور آل 16 بهدفين لهدف.

وذكر عبد السلام جمعة، أن فترة المعسكر ساهمت في شفاء المصابين وفي مقدمتهم الحارس زايد أحمد الحمادي والمدافع راشد مهير الكتبي، وأكد جاهزية اللاعبين حسن عبد الرحمن وإبراهيم سعيد اليعقوبي بعد تعافيهما من الإصابة، كذلك عبد الله عبد القادر الصيعري وسهيل الحربي وسعيد الرواحي بجانب المجموعة الأساسية التي لم يطرأ عليها تغيير خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان مدرب الفريق الصربي فوك راسوفيتش، منح التشكيلة الأساسية الفرصة لخوض مباراتي الوصل وباختاكور الأوزبكي للوقوف على أسلوب اللعب الذي سيخوض به مباريات الدور الثاني واختتم مدير الفريق أن الإدارة جددت ثقتها في كل عناصر الفريق لخوض الدور الثاني بعد أن شهدت فترة الإعداد نوعاً من الانسجام.