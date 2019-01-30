آل سويلم يطالب الفواز بالاستقالة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

دك النصر مرمى ضيفه أحد برباعية نظيفة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليرفع «العالمي» رصيده إلى 37 نقطة خلف غريمه الهلال المتصدر برصيد 40 نقطة.

سجل للنصر عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام ويحيى الشهري وعوض خميس في الدقائق 16 و45 و71 و77 وتراجع الحكم بعد العودة لتقنية «الفار» عن احتساب هدفين للغنام وحمد الله «24 و88» وعن احتساب ركلة جزاء لحمد الله «92» قبل أن يمنحه البطاقة الصفراء ليصبح الأخير خارج قائمة البرتغالي فيتوريا في المباراة القادمة أمام التعاون.

شهدت نهاية المباراة ردود فعل كبيرة من الجانب النصراوي احتجاجا على التحكيم، وشن سعود آل سويلم رئيس النادي هجوما قويا وصل لحد مطالبته باستقالة قصي الفواز رئيس اتحاد الكرة من منصبه، وقال السويلم في سلسلة تغريدات على صفحته الخاصة في تويتر: «أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي»، وأضاف: فقد أظهرت لمن يعمل تحت مظلتك بأنك مجرد تكملة عدد وما يحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك».

واعتبر السويلم أن إعفاء الأسترالي جيمس كيشنج من رئاسة لجنة الانضباط محاولة لتغطية الفشل على حد وصفه، وتساءل: هل هو من يصدر القرارات ولجنته، أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟

واعتبر رئيس النصر عدم توفير بديل للإنجليزي كلايتنبرغ الذي أعفي من رئاسة لجنة الحكام فشلا للاتحاد أيضا، منتقدا تصريح الفواز بأن إيجاد البديل يتطلب الجهد والعلاقات.

وأعلن النصر أنه رفع شكوى للجنة الانضباط يطالب بإسقاط البطاقة الصفراء عن مهاجمه حمد الله الذي قال بعد المباراة «إذا لم تكن ركلة الجزاء التي تراجع عنها الحكم ومنحني بطاقة صفراء صحيحة سأعلن اعتزالي كرة القدم».وفي مباراة قوية، فاز الأهلي على مضيفه التعاون «4-3» وشهدت جدلا تحكيميا بسبب تقنية «الفار» بعدما استدعى حكم اللقاء الانجليزي كلاتينبرغ مدرب التعاون لشاشة «الفار» لتوضيح صحة هدف للأهلي، ما أثار غضب الدكة الأهلاوية.

رباعية الأهلي أحرزها عبد الفتاح عسيري ودجانيني «هدفين» وعمر السومة«41 و62 و79 و87» وللتعاون إبراهيم الزبيدي وجهاد الحسين وهيلدون «56 و60 و85»، وتراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء للتعاون بعد العودة للتقنية.

وتمكن الباطن من استعادة نغمة الانتصارات على حساب الفيصلي بثنائية نظيفة، وتعادل الحزم والوحدة بهدف.