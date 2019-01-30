«المملكة الأخيرة» و«الكابتن ماجد» يلهمان نجوم الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح



قد يهتم بعض اللاعبين بمشاهدة المباريات عندما يكونوا خارج أرضية الملعب، لكن معظمهم مثل بقية الناس يتابعون المسلسلات بحثاً عن الأفكار الملهمة، وتصدر مسلسل الكابتن توباسا الياباني الكارتوني في الثمانينات المشهور في العالم العربي ب«الكابتن ماجد»، لائحة المسلسلات ال10. وألهم الكابتن توباسا، نجوماً مثل ميسي وأجويرو ودل بييرو ونيمار وجينياك وإنييستا وتوريس الذي علق مرة: «المسلسل اسمه أوليفر وبنجي بنسخته الأسبانية، تروي قصة لاعبين في نادي ياباني يحلمان باللعب في المنتخب ويحققان الحلم ويفوزان بلقب العالم ثم يلتحقان ببرشلونة وبايرن ميونيخ، أردت أن أكون أوليفر». واعترف أوناي ايمري مدرب أرسنال بتعلمه اللغة الإنجليزية من مسلسل «بيكي بليندرز» ويتابع موسى سيسوكو ومانداندا ويونس بلهندة «ذا يانج أند ذا ريستليس» فيما يفضل بافارد مسلسل «بلو بيل لا في». المسلسلات قد ترسم واقعاً مختلفاً، كما حصل مع توليسو الذي فضّل البايرن على نابولي؛ إذ كشف وكيل أعماله عن خشية اللاعب من المافيا في المدينة الإيطالية بسبب متابعته لمسلسل «جومورا» وعلق سالفاتوري ايسبيسيتو أحد الممثلين في المسلسل: «هذا هراء، عندما ذهبت إلى باريس كدت أقنع ابراهيموفيتش باللحاق بنابولي لأنه من محبي متابعة جومورا». وقال عثمان ديمبيلي نجم برشلونة أثناء إعلان لمنتخب فرنسا في مونديال روسيا: «سوف أكون فريقي الخاص وأطلق عليه اسم وينشستر وسأصعد به للبرمييرليج» وسبب اختيار «وينشستر» هو متابعته هو وزميله في المنتخب جريزمان لمسلسل «ذا لاست كينجدوم» (المملكة الأخيرة).