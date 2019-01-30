احتفال الديربي اختبار لموراتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاول الإسباني ألفارو موراتا التعبير عن ولائه لنادي طفولته أتلتيكو مدريد عبر نشر صورة وهو يرتدي زي الفريق الإسباني عندما كان يجمع الكرات وذلك بعد إعلان إعارته رسمياً من تشيلسي مقابل 9 ملايين إسترليني لكن مشجعي النادي يشككون في ولاء مهاجم ريال مدريد السابق وقالوا: «هل سيحتفل إذا سجل هدفاً في الديربي أمام الريال؟ من الصعب تصور لاعب في أتلتيكو مدريد يرفض الاحتفال بهدف ضد مدريد».

ورفض موراتا سابقا الاحتفال مرتين عندما لعب بقميص اليوفي ضد ريال مدريد ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 لكن صافرات مشجعي الأتلتي احتجاجاً على ضمه قبل إعلان الصفقة ربما تجبره على الاحتفال ليثبت ولاءه، ومن المرجح أن يلعب موراتا أولى مبارياته أمام المضيف ريال بيتيس يوم الأحد المقبل.