دولية كأس حاكم الشارقة للقفز اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

تنطلق اليوم بنادي الشارقة منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز «فئة ال5نجوم» والتي تقام بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

تعتبر فئة البطولة الأرفع عالمياً في رياضة قفز الحواجز وتستمر منافستها لمدة أربعة أيام وتختتم السبت.

ويشارك في البطولة نخبة من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 42 دولة حول العالم، وبصحبتهم ما يقارب ال 400 خيل، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية تبلغ قيمتها 532 ألف يورو، أي أكثر من مليونين و300 ألف درهم للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة.

ويقام الحدث برعاية كل من شركة لونجين ومجلس الشارقة الرياضي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وإسطبلات الشراع ومصرف الشارقة الإسلامي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وإسطبلات السكب ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضية وشركة كافالور والمدينة الجامعية بالشارقة.

وتحتفظ البطولة بتميزها كأول بطولة من فئة ال5 نجوم تقام على ميدان مغطى بالكامل وذلك على مستوى الشرق الأوسط.

ويتضمن الحدث جولة ختام النسخة ال15 من الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز الذي يقام في إبريل المقبل، وكانت بطولات القفز الدولية بالإمارات شهدت ثلاث جولات منها في دوليات العين وأبوظبي ودبي.

وتقام البطولة من 28 شوطاً على ميادين الفروسية الداخلية والخارجية، تشمل الحدث الأبرز والرئيس ويتألف من 7 أشواط تقام جميعها على ميدان الصالة المغطاة.

وتقام ضمن المنافسات بطولة دولية فئة النجمتين من 6 أشواط، وبطولة دولية من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة من 6 أشواط أيضاً متضمنة نهائي فئة الخيول الصغيرة بدول المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، ونهائيات المراحل السنية بدول المجموعة بواقع 3 منافسات لكل من فئة الفرسان الأطفال، والناشئين (الجونيورز) وفئة الفرسان الشباب.

ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق الرئيس الفخري للبطولة، ويرأس البطولة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويديرها سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام النادي بمساعدة أشرف الليثي، ويترأس لجنة التحكيم حسام زميت بمعاونة تسعة محكمين دوليين إضافة إلى الحكم الأجنبي كريم بدارو موفد الاتحاد الدولي للفروسية، والمسارات يصممها الهولندي الدولي لويس كونيك وعاطف شوقي .