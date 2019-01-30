كارلوس كيروش يودع منتخب إيران بعد 8 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل انطلاق كأس آسيا 2019 فتح البرتغالي كارلوس كيروش باب الانتقادات في وجهه عندما رشح منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا للمنافسة على اللقب نظراً لامكاناتها، وربما كان المدرب الخبير مدركاً قدره الأخير في وسط آسيا قبل رحلة محتملة إلى أمريكا الجنوبية.

إيران هي المصنفة الأولى آسيوياً، بفضل كبير من كيروش الذي يشرف عليها منذ ثماني سنوات، لكنها لم تتخط ربع النهائي في آخر ثلاث مشاركات، فحاول ابن الخامسة والستين تخفيف الضغوط مرشحا منتخبات الطليعة لتكون الثلاثي الثابت في المربع الأخير.

كان نجم الوسط السابق خوداداد عزيز أول المعترضين، معتبرا ان الفترة الطويلة التي أمضاها كيروش تحتم عليه التفكير أبعد من نصف النهائي بحثا عن لقب أول بعد ثلاثية متتالية بين 1968 و1976. لكن الخسارة أمام اليابان بثلاثية نظيفة دمرت كل الأحلام الإيرانية ووضعت كيروش على مسار الانتقال إلى أمريكا الجنوبية، لتدريب منتخب كولومبيا الذي أشار رئيس اتحاده رامون خيسورون إلى أنه توصل إلى اتفاق مع كارلوس المولود في موزمبيق.

كان كيروش شاعرياً في أكثر من مناسبة في كأس آسيا، خلافا لمدربين كثيرين يمتلكون جملا معلّبة وجاهزة تبعدهم عن أي مشكلات مع اتحاداتهم أو جماهيرهم.

أنهى مشواره الإيراني بنوع من الغموض، وقال بعد لقاء اليابان «الآن هذه هي النهاية»، «قمت بالأمور على طريقتي» في إشارة إلى أغنية فرانك سيناترا «ماي واي»، ولم ينس التذكير بشخصيته القوية عندما ردّ على صحفي شكك بإدارته للمباراة «وأنت ماذا فعلت في آخر ثماني سنوات؟ هل كنت صامتا أم متواطئا؟».

شكر الإيرانيون كيروش على مواقع التواصل لرفع اسم بلادهم في كأس العالم عامي 2014 و2018، وربع نهائي كأس آسيا 2015 ونصف نهائي 2019.

يعرف كيروش ان ما قام به في إيران رغم العقبات سيبقى عالقا في الاذهان، وهو قال عن ذلك «التأسيس موجود، إيران تقدمت واعتقد انه في السنوات الثماني المقبلة لن يقف المدرب أمام نفس اللاعبين، الاهم هو الارث وكثيرون بدؤوا اللعب في أوروبا».

وتابع حديثه بفخر لكن بحسرة والدمعة بعينه بعد ثلاثية يابانية قاسية «أشعر بان الطريقة التي أدى فيها الإيرانيون في كأس العالم قاموا بها من أجل الشعب وارسلوا رسالة لكل الناس بانهم يستحقون نظرة مختلفة من باقي انحاء العالم وتقديرا مختلفا». وتابع حديثه عن لاعبي إيران «لم أشاهد في حياتي لاعبين مثلهم يقدمون الكثير ويحصلون على القليل. أحب اللاعبين، لا يستسلمون، شخصيتهم قوية، يريدون دوما التحسن، يتفانون من أجل بلادهم وقميصها. ربما هذه أقوى عائلة كروية التقيتها في حياتي».

بلغ معدل انتصارات كيروش مع إيران 60%، وكان أشار خلال البطولة إلى أن بقاءه معها يتوقف على الانتصارات، علما بان المدرب الذي اشتهر بعمله كمساعد للسير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يكن سعيدا لعدم تجديد عقده، ويقول «مصير المدربين بين أيدي رؤسائهم، يريد الإيرانيون السير باتجاه آخر وبالطبع سأجد حلا مختلفا أيضا». وفيما كان يحاول سحب الضغوط من لاعبيه ويلعب دور المقاتل على خط الملعب مع الحكام، عبر عن فلسفته الكروية «أحب التفكير بأن كرة القدم لعبة بسيطة للترفيه. أحاول تبسيط الامور مع اللاعبين: سيطر على الكرة، مررها، لا تخسرها، تقدم بالكرة وحاول التسجيل».

لم يكن دوماً مطيعاً حتى لبعض القوانين التي اعتبرها بالية أو ظالمة، فايقاف نجمه مهدي طارمي في نصف النهائيوالذي اثبت مدى ضرره على تشكيلته أخرجه عن طوره، وقال بعد لقاء الصين «اطالب الاتحاد الآسيوي بعدم اعتبار من ينال بطاقتين صفراوين بخطأين رياضيين مجرما. اتفهم ايقافه لكن عدم السماح له بالقدوم مع زملائه ومشاركة أرض الملعب أمر غير طبيعي. أطالبهم بمراجعة هذه القرارات».

جذب عمل كيروش في الفترة الأولى مع يونايتد أنظار ريال مدريد الإسباني في 2003، لكنه صمد موسما يتيما في ملعب سانتياغو برنابيو أحرز فيه الكأس السوبر مع نجوم «غالاكتيكوس». تولى تدريب منتخب البرتغال في فترة ثانية بين 2008 و2010 وقاده إلى دور ال16 في المونديال الجنوب إفريقي عام 2010 قبل خروجه أمام إسبانيا البطلة. تولى تدريب إيران في 2011 ونال فريقه الثناء في مونديال روسيا الأخير برغم فشله بالتأهل إلى الدور الثاني لوقوعه في مجموعة قوية ضمت إسبانيا والبرتغال والمغرب.

بعد سادس خروج إيراني من نصف نهائي كأس آسيا منذ 1976، تحدث كيروش عن النهاية لكنها ستكون بداية مشروع جديد برغم عمره الذي تخطى سن التقاعد.

قال قبل مواجهة سلطنة عمان ضمن دور ال16 «لا شك بأن كولومبيا عبرت عن رغبتها وثقتها بي. هذا منتخب لا يصدق مع لاعبين رائعين وبتصنيف دولي مرتفع (12)، هذا أمر يجعلني فخورا».