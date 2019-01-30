شيوتاني: شعرت وكأني ألعب في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الياباني تسوكاسا شيوتاني لاعب المنتخب الياباني، أنه كان يشعر وكأنه في اليابان، خلال المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على إيران 3-صفر في ستاد هزاع بن زايد في العين، ضمن قبل نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويلعب لاعب الوسط الياباني في صفوف نادي العين، وقد شارك في المباراة أمام إيران كبديل في الشوط الثاني، في الملعب نفسه الذي شهد تألقه مع «الزعيم» الإماراتي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف منتخب اليابان بعدما أمضى عامين في صفوف العين.

وقال شيوتاني بعد المباراة أمام إيران: لا يمكنني شرح الأمر، هذه البطولة كبيرة جداً، حيث نريد أن نصبح الأبطال، ولهذا فإن التأهل إلى النهائي والوجود هنا هو أمر لا يمكن التعبير عنه، أنا سعيد جداً.

وشهدت مسيرة شيوتاني البالغ من العمر 30 عاماً صعوداً كبيراً في غضون الشهرين الأخيرين، وذلك دون الحاجة للسفر خارج الإمارات.

فقد نجح شيوتاني في المساهمة ببلوغ نادي العين إلى نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني،

وها هو ينجح في المساهمة ببلوغ النهائي الثاني في فترة قصيرة، بعدما كان له دور في تأهل اليابان إلى نهائي كأس آسيا.

وكان شيوتاني قد لعب مباراتين دوليتين فقط من قبل مع منتخب اليابان، ولم يتم استدعاؤه إلى التشكيلة النهائية للمشاركة في كأس آسيا، إلا أن إصابة هيديماسا موريتا قبل أيام من انطلاق البطولة جعلت المدرب هاجيمي مورياسو يقوم باستدعائه. واستغل لاعب الوسط الياباني هذه الفرصة بأقصى ما بوسعه، حيث شارك في أربع مباريات بالبطولة، ونجح في تسجيل هدف صاروخي خلال المباراة الأخيرة بالدور الأول أمام أوزبكستان.

وقال شيوتاني: هناك لحظات كبيرة في حياتي، وأنا أقدر زملائي في المنتخب الوطني ونادي العين. حتى زميلي في العين كايو كان في الملعب من أجل مساندتي.

وأوضح: أمام إيران كان يتوجب علينا أن نلعب بأقصى ما بوسعنا، وذلك لأن منتخب إيران قوي.

في الجهة المقابلة، كان الوضع مختلفا عند لاعب خط وسط المنتخب الإيراني أشكان ديجاغاه، والذي بدا حزينا خلال حديثه، إلا أنه في الوقت نفسه أبدى رضاه عما قدمه المنتخب بشكل عام.

وقال أشكان إن منتخب إيران قدم عروضاً قوية في البطولة القارية رغم خسارته أمام اليابان 0-3. وكان المنتخب الإيراني دخل الدور قبل النهائي بنتائج قوية، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلا، وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الخمس.

ونجح المنتخب الإيراني في بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2004 في الصين، قبل أن يسقط أمام اليابان.

وقال ديجاغاه اللاعب السابق في الدوري الألماني والدوري الإنجليزي: أعتقد أن البطولة كانت جيدة للاعبين، خاصة اللاعبين الشباب الذين حصلوا على خبرة جيدة.

وأضاف: قدمنا مستوى جيدا حتى المباراة أمام اليابان، وحتى في هذه المباراة قدمنا مستوى جيدا حتى دخول الهدف الأول في مرمانا.

وأوضح: بالتأكيد منتخب اليابان جيد، وقد قاموا بالضغط علينا، كانوا يريدون أيضاً التأهل للنهائي، ولو كان الحظ إلى جانبنا، خاصة عبر فرصة سردار أزمون في الشوط الأول، ربما كانت نتيجة المباراة ستصبح مختلفة.. لكن هذه هي كرة القدم، وللأسف لم ننجح في تحقيق الفوز.

وقد افتقد منتخب إيران في هذه المباراة للمهاجم مهدي طارمي الذي كان حصل على الإنذار الثاني في مباراة الدور ربع النهائي أمام الصين.

واعتبر ديجاغاه أن غياب طارمي كان له تأثير في الفريق، وقال: لدينا لاعبون جيدون، وأعتقد أن الفريق بأكمله قادر على اللعب بصورة جيدة، ولكن بالتأكيد غياب طارمي أثر فينا، فهو ساعدنا كثيراً في المباريات السابقة.

وبهذه الخسارة يتواصل سعي منتخب إيران إلى الفوز باللقب القاري لأول مرة منذ 43 عاماً، حيث أكد ديجاغاه أن الفريق يحتاج إلى الوقت من أجل نسيان الخسارة أمام اليابان.

وتابع: نحن نفوز معاً ونخسر معاً، للأسف اليوم لم نتمكن من الفوز، ولكن أشكر أفراد الفريق على المحاولة. وختم: من الصعب الحديث الآن، لا يوجد عندي شيء لأقوله، الأمر صعب ونحتاج إلى مرور الوقت لنسيانه.