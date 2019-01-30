جمهور إيراني كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الجمهور الإيراني يحتشد قبل ساعتين من بداية مواجهته مع اليابان في ملعب استاد هزاع بن زايد في العين، لكن معظمه لم يكن يتوقع أن يغادر قبل دقائق من صافرة النهاية وهو يجر أذيال الخيبة.

لم يتوقّع لأن إيران كانت المنتخب الأكثر ترشيحاً ومتعة في كأس آسيا 2019، سجلت وسيطرت ودافعت، لتبلغ نصف النهائي الأول لها منذ 2004 وتوقظ حلماً عمره 43 عاماً عندما توجت مرة ثالثة وأخيرة في البطولة القارية.

جاءت جماهير إيران بكامل عدتها، الطبول والأعلام والأبواق، فيما تناثر عشاق «الساموراي الأزرق» بين 23 ألف متفرج غصت بهم مدرجات الملعب الجميل الذي أنهى استقبال المنافسات القارية بعد استضافة كأس العالم للأندية.

توقعت جماهير المنتخب الأعلى تصنيفاً في القارة الأكثر سكاناً في العالم، أن يكرر القناص القاتل سردار أزمون وهداف الدوري الهولندي السابق علي رضا جهانبخش إنجازات دور المجموعات والأدوار الإقصائية، وتوقعوا أن يقف جبلهم علي رضا بيرانفند، ويكرر صداته ،لكن ذلك لم يحصل.