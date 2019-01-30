دائرة الطاقة راعياً للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاقاً من حرصها على المساهمة الدائمة في جهود المسؤولية المجتمعية، وتأكيداً على دورها في تمكين مختلف شرائح المجتمع، أعلنت دائرة الطاقة، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، عن رعايتها ودعمها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 بصفتها «شريك الطاقة» للحدث الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بين 14-22 مارس المقبل في أبوظبي.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: «يحمل تنظيم هذا الحدث رسالة ذات بعد إنساني تؤكد أهمية تمكين مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم ذوو الهمم وإعطاؤهم الفرصة لإثبات وجودهم وقدرتهم على التنافس، ويتلاقى هذا التوجه مع دورنا الرامي إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة من جميع مصادر وموارد الطاقة وتسخيرها في خدمة أهداف التنمية المستدامة في الدولة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة».

وجاء هذا الإعلان على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الدائرة واللجنة المنظمة للأولمبياد من قبل المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة، وخلفان المزروعي، المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، وستقوم الدائرة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن جانبه، قال محمد جمعة راشد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة: «نتطلع من خلال رعايتنا الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 إلى تسليط الضوء على رسالتنا الهادفة إلى رفع الوعي تجاه قضايا الطاقة والبيئة بين أوساط الشباب، ونشر أهدافنا محلياً وعالمياً خلال الحدث الرياضي العالمي، وتعد هذه الخطوة جزءاً من التزامنا بإنجاح أحداث أبوظبي العالمية، مما له مردود إيجابي على مسيرة التطور وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز دولي رائد في جميع المجالات.

وقال خلفان المزروعي، المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «تؤكد مشاركة دائرة الطاقة على أن الأهداف الاستراتيجية المرجوة من استضافة أكبر حدث إنساني عالمي هذا العام يتم تطبيقها والارتقاء بها لتكون أكثر فعالية واستدامة».