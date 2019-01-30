شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكسب رهان قمة نصف النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت المباراة بين إيران واليابان في نصف نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد الكثير من المشاعر المتنوعة التي بدأت بالسعادة بالنسبة لمشجعي إيران وانتهت بصدمة بعد الخسارة، في حين كسب جمهور «الساموراي» الرهان قبل وبعد نهاية المباراة.

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