منتخب الفتيات يتصدر بطولة «دبي الرياضي» للأكاديميات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل مُنتخب الفتيات لكرة القدم تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم، وتربع في صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة بعد أن فاز في جميع مبارياته الخمس.

وفي منافسات تحت 18 عاماً نجح دو لاليجا للكفاءات العالية في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم بتحقيق الفوز بنتيجة 3-0 على فريق أليانس، ليستعيد صدارته للمجموعة وله مُباراة مؤجلة، فيما حقق فريق أبوظبي إليت الفوز بنتيجة 7-1 على أكاديمية برشلونة دبي وحقق فريق النجوم فوزًا بثلاثية نظيفة على فريق إنفيكتوس إف سي بينما تعادل فريق أكاديمية لاليجا مع المدرسة الإسبانية «إنييستا» بنتيجة 1-1 وذلك في المباريات التي أقيمت على ملاعب شباب الأهلي. شهدت منافسات تحت 16 سنة مباريات حماسية حقق فيها فريق دو لاليجا للكفاءات العالية الفوز على إف سي أكاديمي بنتيجة 8-0 فيما واصل نادي الوصل صحوته بالفوز على أكاديمية فوكس بنتيجة 2-1 بينما تعرض فريق أبوظبي إليت إلى هزيمة ثقيلة بنتيجة 6-0 أمام أكاديمية لاليجا.

وعلى صعيد منافسات تحت 14 عاماً واصل نادي الوصل مطاردة المتصدر «المدرسة الإسبانية - راموس»، وذلك بتحقيق الفوز على فريق أليانس بنتيجة 6-0 ليحل الوصل في المركز الثاني برصيد 24 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز الأول.