منافسات «الرجل الحديدي» الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق صباح الجمعة المقبل منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (آيرون مان) التي تقام في شارع جميرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 100 دولة من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مساء اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة التي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، كما سيتم شرح المناطق التي ستتم فيها المنافسة والشوارع التي سيمر بها المشاركون بالإضافة إلى القوانين.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها لاستقبال المشاركين في النسخة الرابعة من البطولة الذين يقدر عددهم بأكثر من 2500 رياضي ورياضية للمشاركة في البطولة، وستقام منافسات السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مروراً بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومتراً في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً والجري لمسافة 21.1 كيلومتر على امتداد الشاطئ.

وتنطلق عصر غد الخميس، منافسات بطولة الفتيات الصغيرات «آيرون غيرلز» لمسافة 5 كيلومترات والتي تنطلق من قرية البطولة على شاطئ أم سقيم، تليها في الساعة السادسة مساء بطولة «آيرون كيدز» المخصصة للأطفال من عمر 8 سنوات إلى 14 عاماً، ويمتد على مسافة من 1 كم إلى 2.5 كم.