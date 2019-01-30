أرقام مميزة لليابان وسيئة لإيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حملت مباراة اليابان وإيران الكثير من الأرقام، حيث تأهل «الساموراي» إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وبلغت اليابان النهائي للمرة الخامسة بعد تتويجها في 1992 و2000 و2004 و2011، فيما انتهى الحلم الإيراني بالوصول إلى النهائي بعد ألقاب 1968 و1972 و1976.

سجل مهاجم فيردر بريمن الألماني يويا أوساكو هدفين في شباك إيران، والهدف الرابع في كأس آسيا 2019، بعدما كان سجل ثنائية أيضا في اللقاء الافتتاحي أمام تركمانستان.

حافظت اليابان على سجلها المثالي في نصف النهائي، حيث لم يسبق لها ان خسرت في هذا الدور سوى مرة واحدة أمام السعودية 2-3 في 2007، وعبرته قبل مباراة الاثنين في أربع مناسبات أخرى في طريقها لإحراز اللقب، في حين لم تستطع إيران كسر عقدة «الدور المنحوس» والتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 43 عاماً.

ومنذ تتويجها بلقبها الثالث عام 1976، فشلت إيران في عبور نصف النهائي في ست محاولات، كما فشلت في تسجيل أي هدف في شباك اليابان بعد أربع مباريات بينهما.

وتواجه منتخبا اليابان وإيران للمرة الأولى في نصف النهائي والرابعة في تاريخ البطولة بعد نسخ 1988 (صفر-صفر) و1992 (1-صفر لليابان) و2004 (صفر-صفر).