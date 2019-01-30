شكرا لقرائتكم خبر عن مورياسو وفى بوعده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن حقق المنتخب الياباني ستة انتصارات متتالية ببطولة كأس آسيا 2019، بات الفريق على بعد خطوة واحدة من اعتلاء منصة التتويج وهو ما وعد به المدير الفني هاجيمي مورياسو قبل انطلاق البطولة. وقال مورياسو «المنتخب الياباني لم يتوج باللقب في المرة الأخيرة. سنستعيد لقب كأس آسيا.»

وفي حالة تحقيق الفوز في المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة المقبل في أبوظبي، يتوج المنتخب الياباني بلقب البطولة الآسيوية للمرة الخامسة، وذلك خلال ثماني نسخ، وقد كان التتويج الأول لليابان في نسخة 1992 عندما كان مورياسو لاعبا بصفوف المنتخب.

وقال أوساكو لاعب المنتخب الياباني وفريق فيردر بريمن الألماني :لا بديل أمامنا سوى الفوز في النهائي، لا شيء أهم من النتيجة.

ويعد أوساكو (28 عاما) من بين العناصر الأكثر خبرة في المنتخب الياباني، الذي وصل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن بين اللاعبين ال23 بقائمة المنتخب الياباني، يتواجد سبعة لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما، ويضم الفريق محترفين في إنجلترا وألمانيا وتركيا وفرنسا والبرتغال.

وقال مورياسو «العديد من اللاعبين الذين اخترناهم في هذه المرة يمتلكون خبرة محدودة. اخترتهم على أمل بناء هذا المنتخب بأنفسهم والكفاح من أجل اللقب». وكان مورياسو قد تولى تدريب المنتخب الياباني في أواخر عام 2018، وحقق نجاحا، وإن لم يكن مبهرا في البداية، بدأ بقيادة منتخب تحت 23 عاما في دورة الألعاب الآسيوية.

وفي مباراته بالدور قبل النهائي أمس الاثنين، واجه المنتخب الياباني معاناة أمام نظيره الإيراني خلال الشوط الأول وكادت شباكه تهتز في أكثر من مرة، كما أخفق في ترجمة الفرص التي أتيحت أمامه إلى أهداف.

لكن المنتخب الياباني حقق بداية قوية في الشوط الثاني ونجح في حسم المواجهة بثلاثة أهداف نظيفة ليصعد عن جدارة إلى النهائي،

وقال مورياسو «لا أعتقد أننا تغيرنا، مقارنة بطريقة لعبنا في المباريات السابقة، ولكن ما قام به لاعبونا، هو تقديم أفضل ما لديهم بشكل فردي وجماعي، والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية».