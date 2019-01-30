شكرا لقرائتكم خبر عن «ميمي» يقترب من يوفنتوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
اقترب لاعب المنتخب العراقي الأول، وفريق الشرطة مهند علي، «ميمي»، من الاحتراف مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وذكرت مصادر من داخل أروقة نادي الشرطة العراقي، أن اللاعب مهند علي «ميمي» بات قريباً جداً من الاحتراف مع فريق يوفنتوس الإيطالي بعد أن أبدى النادي المذكور رغبته الكبيرة في التعاقد معه.
وألمحت المصادر إلى أن إدارة الشرطة لن تعترض على هكذا صفقة، لأنها ستسهم في تطوير مستوى اللاعب مهند علي، وكذلك ترفع من أسهم اللاعبين العراقيين.
وفي الشأن نفسه ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن «الاتصالات بدأت بين يوفنتوس ووكلاء اللاعب مهند علي، حيث رصد البيانكونيري مبلغ مليوني يورو من اجل إقناع نادي الشرطة بالتخلي عن اللاعب».
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