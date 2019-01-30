شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يحقق في شراء تشيلسي لـ 100 قاصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ينتظر نادي تشيلسي الإنجليزي سماع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول العقوبات التي قد تفرض عليه بسبب شرائه أكثر من 100 لاعب أجنبي قاصر دون السن القانونية (18 عاماً)، واستجاب تشيلسي لطلب «فيفا»، فتح دفاتره أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق وينتظر القرار بمنعه من الشراء في حال ثبوت تورطه ويحق له استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

تنص لوائح «فيفا» على منع الأندية من استقدام لاعب أجنبي دون أن يكون والداه مهاجرين لأسباب غير رياضية أو يقيمان على بعد 50 كيلومتراً من حدود البلد المنتقل إليه اللاعب ويستثنى من اللائحة اللاعبون ضمن حدود الاتحاد الأوروبي وفق المادة 19؛ إذ يحق لأي نادٍ شراء لاعب بين سن ال 16 وال 18 وتشيلسي يعتبر نفسه بريئاً لأنه استخدم المادة 19.

وذكر تقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن «فيفا» ربما يغرم تشيلسي 383 ألف استرليني ويمنعه من شراء لاعبين في 4 نوافذ تنقلات على خلفية تسجيل 19 قاصراً بضمنهم 14 لاعباً تم انتقالهم بصفة غير قانونية ويعاقب «فيفا» الأندية التي تتخذ هذا الأسلوب نهجاً متبعاً في إدارتها بغض النظر عن عدد اللاعبين.

أحد القضايا التي يحقق فيها فيفا، تتعلق بالفرنسي بيرتراند تراوري، مهاجم ليون حالياً، الذي وقّع عقد احتراف مع تشيلسي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2014، وهو أول يوم بعد بلوغه سن ال 18، وظهرت صور تراوري وهو يلعب ضد أرسنال مباراة ودية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عندما كان بسن ال 16، وجذبت الصور أنظار «فيفا» في 2016 ومنها قرر التحقيق.

تشيلسي قال إنه كان لديه خيار الموافقة على التوقيع مسجل، وتمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد ورابطة «البرمييرليج» لتسجيل اللاعب عندما يبلغ ال 18 وهذه الموافقة تسمح بلعب تراوري مباريات تجريبية، وكان تقرير فرنسي ذكر أن تشيلسي دفع 154 ألف أسترليني لوالدة تراوري و13 ألف إسترليني لفريقه السابق لنقله من بوركينا فاسو في إبريل/ نيسان 2011 وورد في تقرير «فيفا»، أن تشيلسي دفع أجور مدرسة اللاعب الإنجليزية الخاصة عندما كان قاصراً وتكفل بنفقات سفره لإنجلترا. ويشكل اللاعبون الصغار جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأندية الإنجليزية لتزويد الفريق الأول بالمواهب الأجنبية، خصوصاً مع ارتفاع سعر المواهب المحلية كما هو حال تشيلسي مع لاعبه الإنجليزي كالوم هدسون أودوي (18 عاماً) الذي وافق على مضض على البقاء حتى الصيف بعد اجتماع مع المديرة

البرازيلي ويليان حث أودوي الذي تبادل معه تسجيل الأهداف أمام شيفيلد وينزداي بالكأس مؤخراً على البقاء رغم تقديمه طلب انتقال وصفه المدرب ساري ب «التصرف غير المحترف».

وقال ويليان: «بالطبع نريد بقاءه، لا نريد أن يرحل عنا، يمكنه أن يصبح واحداً من أفضل اللاعبين في العالم مستقبلاً، عليه أن يبقى، ما يزال في ال 18 ويمكن أن يتطور كثيراً، نقول له باستمرار إن عليك البقاء ونعرف جيداً كم هو مهم لمستقبل الفريق». وعلق المدافع الألماني روديجر، مدافع شتوتجارت الذي اشتراه تشيلسي من روما، على قضية أودوي وقال: «من المؤسف أن يغادر لاعب موهوب بسن ال 18 النادي، سألني عن ألمانيا وطريقة العيش فيها، لكن على النادي أن يقنعه بالبقاء بعقد جيد». ولم يلعب أودوي مباراة في الدوري الممتاز أبداً وربما تساعد مشاركته في مباراة السبت أمام هدرسفيلد في إقناعه بالبقاء.

وفي سياق متصل، اعترف الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم الفريق بأن أيامه معدودة في البلوز بعد وصول الأرجنتيني هيجواين وقال: «لن أنجح في كسب قلوب جميع المشجعين، لديّ شعور بالأسف والغضب، أنا أفضل رابع مهاجم في فرنسا ولا أحد يستطيع سلب ذلك مني، المدرب ساري يجعل هازارد يلعب بموقع الرقم 9 ويقرر ضم مهاجم آخر وكأني لست موجوداً، وصول هيجواين بالتأكيد أظلم مستقبلي في تشيلسي، لست ضد العودة لفرنسا مع ليون أو مرسيليا، فهما فريقان كبيران لكنني أود البقاء في إنجلترا». ينتظر نادي تشيلسي الإنجليزي سماع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول العقوبات التي قد تفرض عليه بسبب شرائه أكثر من 100 لاعب أجنبي قاصر دون السن القانونية (18 عاماً)، واستجاب تشيلسي لطلب «فيفا»، فتح دفاتره أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق وينتظر القرار بمنعه من الشراء في حال ثبوت تورطه ويحق له استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).تنص لوائح «فيفا» على منع الأندية من استقدام لاعب أجنبي دون أن يكون والداه مهاجرين لأسباب غير رياضية أو يقيمان على بعد 50 كيلومتراً من حدود البلد المنتقل إليه اللاعب ويستثنى من اللائحة اللاعبون ضمن حدود الاتحاد الأوروبي وفق المادة 19؛ إذ يحق لأي نادٍ شراء لاعب بين سن ال 16 وال 18 وتشيلسي يعتبر نفسه بريئاً لأنه استخدم المادة 19.وذكر تقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن «فيفا» ربما يغرم تشيلسي 383 ألف استرليني ويمنعه من شراء لاعبين في 4 نوافذ تنقلات على خلفية تسجيل 19 قاصراً بضمنهم 14 لاعباً تم انتقالهم بصفة غير قانونية ويعاقب «فيفا» الأندية التي تتخذ هذا الأسلوب نهجاً متبعاً في إدارتها بغض النظر عن عدد اللاعبين.أحد القضايا التي يحقق فيها فيفا، تتعلق بالفرنسي بيرتراند تراوري، مهاجم ليون حالياً، الذي وقّع عقد احتراف مع تشيلسي في الأول من يناير/ كانون الثاني 2014، وهو أول يوم بعد بلوغه سن ال 18، وظهرت صور تراوري وهو يلعب ضد أرسنال مباراة ودية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عندما كان بسن ال 16، وجذبت الصور أنظار «فيفا» في 2016 ومنها قرر التحقيق.تشيلسي قال إنه كان لديه خيار الموافقة على التوقيع مسجل، وتمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد ورابطة «البرمييرليج» لتسجيل اللاعب عندما يبلغ ال 18 وهذه الموافقة تسمح بلعب تراوري مباريات تجريبية، وكان تقرير فرنسي ذكر أن تشيلسي دفع 154 ألف أسترليني لوالدة تراوري و13 ألف إسترليني لفريقه السابق لنقله من بوركينا فاسو في إبريل/ نيسان 2011 وورد في تقرير «فيفا»، أن تشيلسي دفع أجور مدرسة اللاعب الإنجليزية الخاصة عندما كان قاصراً وتكفل بنفقات سفره لإنجلترا. ويشكل اللاعبون الصغار جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأندية الإنجليزية لتزويد الفريق الأول بالمواهب الأجنبية، خصوصاً مع ارتفاع سعر المواهب المحلية كما هو حال تشيلسي مع لاعبه الإنجليزي كالوم هدسون أودوي (18 عاماً) الذي وافق على مضض على البقاء حتى الصيف بعد اجتماع مع المديرة الرياضية ل«البلوز» مارينا جراوفسكايا، وما يزال أودوي يعتقد أن فرصه للنجاح أكبر مع البايرن الذي عرض 35 مليون استرليني لشرائه فيما يطمع تشيلسي أن يقنعه بتمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2020 لخمس سنوات أخرى مقابل 80 ألف استرليني أسبوعياً.البرازيلي ويليان حث أودوي الذي تبادل معه تسجيل الأهداف أمام شيفيلد وينزداي بالكأس مؤخراً على البقاء رغم تقديمه طلب انتقال وصفه المدرب ساري ب «التصرف غير المحترف».وقال ويليان: «بالطبع نريد بقاءه، لا نريد أن يرحل عنا، يمكنه أن يصبح واحداً من أفضل اللاعبين في العالم مستقبلاً، عليه أن يبقى، ما يزال في ال 18 ويمكن أن يتطور كثيراً، نقول له باستمرار إن عليك البقاء ونعرف جيداً كم هو مهم لمستقبل الفريق». وعلق المدافع الألماني روديجر، مدافع شتوتجارت الذي اشتراه تشيلسي من روما، على قضية أودوي وقال: «من المؤسف أن يغادر لاعب موهوب بسن ال 18 النادي، سألني عن ألمانيا وطريقة العيش فيها، لكن على النادي أن يقنعه بالبقاء بعقد جيد». ولم يلعب أودوي مباراة في الدوري الممتاز أبداً وربما تساعد مشاركته في مباراة السبت أمام هدرسفيلد في إقناعه بالبقاء.وفي سياق متصل، اعترف الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم الفريق بأن أيامه معدودة في البلوز بعد وصول الأرجنتيني هيجواين وقال: «لن أنجح في كسب قلوب جميع المشجعين، لديّ شعور بالأسف والغضب، أنا أفضل رابع مهاجم في فرنسا ولا أحد يستطيع سلب ذلك مني، المدرب ساري يجعل هازارد يلعب بموقع الرقم 9 ويقرر ضم مهاجم آخر وكأني لست موجوداً، وصول هيجواين بالتأكيد أظلم مستقبلي في تشيلسي، لست ضد العودة لفرنسا مع ليون أو مرسيليا، فهما فريقان كبيران لكنني أود البقاء في إنجلترا».

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