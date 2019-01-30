شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يضم باريديس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ضمه لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبورغ الروسي بموجب عقد لفترة 4 أعوام ونصف قبل الموقعة المنتظرة ضد مانشستر يونايتد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ووقع باريديس (25 عاماً) على عقد انتقاله إلى فريق العاصمة حتى عام 2023 ، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل العقد، لكن التقارير أشارت إلى أن قيمة العقد وصلت إلى ما يقارب 47 مليون يورو (54 مليون دولار).

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