بني ياس يتفوق على حتا بهدفين ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أكمل بني ياس استعداداته؛ لاستئناف منافسات مرحلة الإياب من دوري الخليج العربي، واطمأن على جاهزيته بعد المباراة الودية التي جمعته بنظيره حتا، أول أمس، التي فاز فيها بهدفين نظيفين على «استاد الشامخة» في بني ياس.

سجل هدفي بني ياس الإسباني بيدرو كوندي والهولندي ليروي جورج. وشارك أحمد دادا الظهير الأيمن في التجربة الودية الثانية على التوالي، وظهر بمستوى فني جيد؛ ليؤكد جاهزيته للمشاركة ضمن القائمة الأساسية لمواجهة الفجيرة، ويذكر أن دادا غاب لفترة طويلة خلال منافسات مرحلة الذهاب؛ بسبب الإصابة.

ومن جانبه، أكد مرزوق المنصوري مدير فريق بني ياس أن فريقه وصل إلى أعلى معدلات الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباراة الافتتاحية بمرحلة الإياب بالدوري.

وقال: «خاض «السماوي» مباراتين وديتين أمام الجزيرة، وتعادل (1-1) ثم حتا، ولمسنا تصاعداً في الأداء، ووصول جميع العناصر إلى الجاهزية المطلوبة من الجهاز الفني».

وأضاف: «أظهر جميع اللاعبين التزاماً واضحاً في الحصص التدريبية خلال المعسكر الداخلي الذي أقامه الفريق مؤخراً في مقر النادي».