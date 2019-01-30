شكرا لقرائتكم خبر عن ديباي وليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي في مقابلة نشرتها أمس الثلاثاء مجلة «هيلدن» الهولندية، أنه يرغب بترك ليون الفرنسي الصيف المقبل للانضمام إلى فريق كبير مثل ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.

ونقلت المجلة عن ديباي قوله «أرغب بانتقال جديد هذا الصيف إلى فريق من مستوى رفيع. ليون ناد كبير، لكنه ليس من بين أفضل خمسة أندية في أوروبا».

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