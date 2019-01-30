«الحبتور» و«ديزرت بالم» إلى قبل نهائي كأس البولو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا الحبتور وديزرت بالم إلى قبل نهائي كأس دبي الفضي للبولو والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور بعد أن حققا فوزهما على مهرة وزيدان دون مقاومة، حيث نجح الحبتور بالفوز في مباراتين متتاليتين على حساب زيدان ومهرة، وحقق نظيره ديزرت بالم فوزين متتاليين على كل من مهرة وزيدان، ولم يتبق لهما سوى مباراة واحدة يلتقيان فيها وجهاً لوجه يوم غد الخميس لتحديد المركزين الأول والثاني على المجموعة الثانية.

حقق ديزرت بالم بقيادة راشد الحبتور فوزاً مستحقاً على نظيره زيدان السعودي بقيادة عمرو زيدان بنتيجة 9 أهداف مقابل 4 أهداف وأحرز كاستاجنولا أول هدفين لديزرت بالم، وفي الشوط الثاني رفع ديزرت بالم رصيده من الأهداف إلى 4 وأحرز زيدان أول أهدافه، ولم يشهد الشوط الثالث أي أهداف، وفي الشوط الرابع نجح ديزرت بالم في إضافة هدفين وأضاف زيدان هدفاً واحداً إلى رصيده، لينتهي الشوط بتقدم ديزرت بالم 6-2 لزيدان، وفي الشوط الأخير نجح ديزرت في فرض سيطرته والخروج فائزاً بنتيجة 9-4 ويحصل على بطاقة التأهل للدور التالي.

وفي المباراة الثانية، نجح الحبتور بقيادة المايسترو محمد الحبتور بالفوز على فريق مهرة في كلاسيكو عائلة الحبتور بنتيجة 7-5، ووجد الحبتور صعوبة في البداية لينتهي الشوط الأول بلا أهداف، وأسفر الشوط الثاني عن تقدم الحبتور بهدفين للا شيء، وشهد الشوط الثالث نشاطاً ملحوظاً من الفريقين فأحرز الحبتور 3 أهداف بينما أحرز مهرة هدفين، وفي الشوط الرابع أحرز كل منهما هدفاً واحداً لينتهي هذا الشوط بتقدم الحبتور 6-3، وقبل نهاية المباراة نجح مهرة في إحراز هدفين ونجح الحبتور بتسجيل هدف واحد منهياً المباراة لصالحه 7-5 ليلحق بفريق ديزرت بالم للدور التالي من البطولة.