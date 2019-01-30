شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أمم آسيا في«ياس مول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا «ياس مول» مشجعي كرة القدم لرؤية الكأس التي ستقدم لأبطال أمم آسيا 2019، والتي سيتم عرضها في ركن مخصص في ياس مول حتى المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير/ شباط المقبل.

وسيتمكن الزوار، الذين يجمعهم حب هذه الرياضة، من الحصول على فرصة فريدة لرؤية الكأس وتصويره، حيث يتطلعون بحماس لمعرفة النتيجة النهائية لهذه البطولة الحماسية.

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