لوجستية الألعاب العالمية للإعاقة الحركية تؤكد جاهزيتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع بداية العد التنازلي لاستضافة الإمارة الباسمة للألعاب العالمية للإعاقة الحركية والبتر، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أكدت اللجنة اللوجستية جاهزيتها لاستضافة أكثر من 1000 مشارك من أبطال العالم من فرسان الإرادة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للجنة الخدمات اللوجستية برئاسة المستشار حميد علي العبار عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة وأحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي للبطولة وحيدر طالب أربيع المدير التنفيذي للجنة الخدمات اللوجستية وأحمد الحمودي رئيس العلاقات العامة بمطار الشارقة الدولي وإبراهيم المهيري ممثل جوازات مطار دبي الدولي وأعضاء اللجنة والمتطوعين.

وأكد المستشار حميد علي العبار أن اللجنة اللوجستية تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال ضيوف الإمارة الباسمة من أبطال العالم من ذوي الإعاقة بداية من وصول المشاركين لأرض الوطن وإجراءات الاستقبال في المطارات وتأمين المواصلات من المطار إلى أماكن الإقامة وتأمين المواصلات والإعاشة الكاملة للمشاركين خلال البطولة.

وأكد العبار الاهتمام الذي ظل يجده فرسان الإرادة من قيادتنا الرشيدة ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لهذا الحدث يضاعف من مسؤولية الجميع لتوفير السبل الكفيلة بتحقيق النجاح التنظيمي لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي تستضيفه الشارقة للمرة الثانية في سابقة فريدة من نوعها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها من الطاقات البشرية والكوادر التنظيمية للخروج بالبطولة بالشكل الأمثل لتكون حديث العالم.

وأكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للبطولة أن العمل يجري داخل اللجان التنفيذية على قدم وساق في تناسق وتناغم بين اللجان المختلفة من أجل الوصول بالبطولة إلى التنظيم الأمثل، وأشار إلى أن جميع اللجان التنفيذية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال فرسان الإرادة وفق التوقيت الزمني المخطط له من اللجنة المنظمة العليا وأن دولة الإمارات ستبدأ في استقبال الوفود المشاركة بداية من السادس من فبراير القادم وتبدأ من بعدها كافة الدول في الوصول استعداداً للمشاركة في الحدث الذي ينطلق في 10 فبراير القادم.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر المزمع إقامتها خلال الفترة من 10 - 16 فبراير القادم، ستكون في نادي الثقة للمعاقين، ونادي الذيد الرياضي للرماية، والجامعة الأمريكية بالشارقة، وتضم البطولة ألعاب القوة، تنس الطاولة، السباحة، المبارزة، القوس والسهم، الريشة، الرماية.