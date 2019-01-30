«الأبيض» يلعب الشوط الثاني والتغييرات متأخرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

شهدت مباراة منتخبنا والعنابي العديد من التقلبات الكروية على مدار الشوطين، وتحسن أداء «الأبيض» في الشوط الثاني بشكل أفضل من سابقه، بنسبة استحواذ بلغت 51% مقابل 49%، بعد أن استفاد الفريق من التغييرات التي حدثت في الشوط الثاني، بدخول قائد الفريق إسماعيل مطر ومحمد عبدالرحمن وأحمد خليل، بعكس الشوط الأول الذي شهد استحواذ المنتخب العنابي بنسبة 58%مقابل 42% للأبيض الإماراتي.

وكانت نسبة التسديدات في الشوط الثاني للأبيض 10 تسديدات مقابل 7 للعنابي، فيما كانت في الشوط الأول تسديدات العنابي 5 تسديدات مقابل 4 تسديدات للأبيض، وكانت منها 3 تسديدات عنابية على المرمى، مقابل تسديدة واحدة للأبيض، أما تمريرات المنتخب العنابي في الشوط الأول فكانت 280 تمريرة، مقابل 199 تمريرة للأبيض، بينما كانت تمريرات الأبيض في الشوط الثاني 442 تمريرة مقابل 451 للعنابي، وشهد شوط المباراة الأول دقة في التمرير للمنتخب العنابي بنسبة 81% مقابل 80% لمنتخب الإمارات، وفي الثاني كانت دقة التمريرات للإمارات 80% مقابل 77% لقطر.

وتعادلا في الأخطاء برصيد 4 أخطاء لكل منتخب في الشوط الأول، مقابل 8 أخطاء في الشوط الثاني للإمارات و10 أخطاء لقطر، وحالة تسلل لكل منتخب وركنية لكل منهما، دون أن يشهد الشوط الأول أي بطاقات ملونة، وكانت توجيهات شفهية من حكم المباراة المكسيكي، وفي الشوط الثاني ظهرت البطاقة الحمراء المباشرة للاعب «الأبيض» إسماعيل أحمد، فيما نال المنتخب القطري البطاقة الصفراء مرتين، مقابل بطاقة واحدة صفراء للأبيض، أما الركنيات فكانت 5 للإمارات مقابل ركنية واحدة لقطر.