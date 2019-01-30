الفلاسي يهنئ الفائزين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم عبد الله أحمد فرج الفلاسي، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة الحارة إلى الفائزين برموز سن الثنايا في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

وقال: أتقدم بالتهنئة لسيف علي بن كليب وسالم سعيد بن منانه وسعيد بالحلوس حمرور العامري وحمد عتيق محمد خليفة العميمي، على ما تحقق من نجاحات مهمة في مهرجان مهم ويعني لنا الكثير، وأتمنى لهم التوفيق في ما تبقى من جولات في المهرجان.

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