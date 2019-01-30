بياتيك يؤكد صواب التعاقد معه بقيادة ميلان إلى نصف النهائي

اسماء السيد - أكد المهاجم البولندي كريستوف بياتيك أن ميلان كان مصيبا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية من جنوى، إذ قاد وصيف بطل الموسم الماضي للتأهل الى نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز على ضيفه نابولي 2-صفر الثلاثاء على ملعب "سان سيرو".

وبعد أن خاض مباراته الأولى بقميص "روسونيري" السبت ضد نابولي بالذات في مباراة انتهت بالتعادل السلبي في الدوري على "سان سيرو" أيضا، نجح بياتيك في افتتاح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بتسجيله الهدفين في الشوط الأول من داخل المنطقة، إثر تمريرتين بينتين من الأوروغوياني دييغو لاكسالت (10) والبرازيلي لوكاس باكيتا (27) على التوالي.

ورفع إبن الـ23 عاما القادم الى ميلان من أجل تعويض رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين الى تشلسي الإنكليزي، رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم في جميع المسابقات، بينها 8 في ثلاث مباريات خاضها في الكأس.

والأهم، أن بياتيك منح ميلان فرصة محاولة الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2003 على حساب ثاني ووصيف بطل الدوري ومدرب "روسونيري" السابق كارلو أنشيلوتي.

كما فك البولندي عقدة ميلان أمام الفريق الجنوبي، إذ فاز على الأخير للمرة الأولى في المواجهات العشر الأخيرة بينهما، وتحديدا منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 (2-صفر في الدوري).

وفي ظل تخلفه عن يوفنتوس بفارق 11 نقطة في الدوري، وخروجه من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال ما اضطره لاكمال موسمه الأوروبي في "يوروبا ليغ" حيث يلتقي زيوريخ السويسري منتصف الشهر المقبل في ذهاب الدور الثاني، فقد نابولي فرصة انقاذ موسمه المحلي والفوز بلقب الكأس التي توج بها مرتين منذ 2010 (2012 و2014).

ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء حيث يلتقي فيورنتينا مع روما، واتالانتا مع يوفنتوس حامل اللقب، على أن يختتم الخميس بلقاء انتر ميلان ولاتسيو.

ملخص المباراة: