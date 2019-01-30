الزمالك يفوز على التأمين 93 / 74 فى دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة الزمالك على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 93/74، فى منافسات الجولة السادسة من ذهاب الدور الأول من دورى سوبر السلة .كما فاز الجيش على سموحة 75/68 فى منافسات نفس الدور. يذكر أن الأهلى خسر أمام الجزيرة بنتيجة 86/82 كأول هزيمة تلحق بالفريق الأحمر.

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