شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا سيتوبال البرتغالى يطلب ضم عمرو جمال فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عمرو جمال، مهاجم النادى الأهلى المقيد بقائمة الانتظار، عرضا رسميا من نادى فيتوريا سيتوبال البرتغالى، يطلب فيه ضم اللاعب ولكن مجانا، وذلك فى حالة عدم قيده بقائمة الأهلى المحلية، حيث ينتظر الغزال غلق باب القيد غدا دون تسجيله لكى يتثنى له الرحيل مجانا نظرا لقيده حاليا بقائمة الانتظار الحمراء. وقام مسئولو الأهلى بتفعيل عقد عمرو جمال والذى امتد لمدة 3 سنوات وتم تسجيله فى اتحاد رغم عدم موافقة اللاعب الملقب بالغزال. وكان يحق لعمرو جمال التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى الحالى نظرًا لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن عقد تجديده الذى وقعه قبل إعارته لبيدفيست الجنوب أفريقى غير قانونى، نظرًا لكونه توقيعًا على النسخ القديمة "الخضراء" التى لا تعترف بها الجبلاية فى الوقت الحالى.

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