شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دقائق تكشف سر دعم جروس لـ"محمد إبراهيم" فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، دعمه ومساندته لمحمد إبراهيم لاعب وسط الفريق، بعدما أصر على الدفع به للمشاركة أمام مصر المقاصة، من الدقيقة 81 رغم وجود يوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

جروس دفع بمحمد إبراهيم أمام مصر المقاصة في الدقيقة 81 بدلاً من الدولى التونسى فرجانى ساسى، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4/1، وذلك بعدما شارك اللاعب فى المباراة الماضية أمام بيراميدز وتعرض لانتقادات لاذعة بسبب هبوط مستواه، وطالب البعض برحيله.

وكان ”الخليج 365” قد أكد استمرار محمد إبراهيم مع الزمالك، بعدما تمسك المدير الفنى باللاعب ورفض رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم تلقى اللاعب أكثر من عرض لكن الخواجة السويسرى طلب اللاعب بعدم الألتفات لهذه العروض والتركيز فى تدريبات الفريق فقط.