شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 / 1 / 2019 العديد من الHخبار الرياضية المهمة منها فوز الزمالك على مصر المقاصة 4 /1، ولجنة الحكام تشكو سيد عبد الحفيظ

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محققًا فوزًا غاليًا وكبيرًا على مصر المقاصة 4 / 1 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى.

لازال السد العالى عصام الحضرى، يشير فى كل جولاته الإعلامية سواء حين ينتقل من نادٍ لنادٍ أو فى أى مؤتمر صحفى، إنه سيظل متمسكًا بأمنية لم يحققها رغم كل ما حققه من إنجازات، وهى أن يعتزل كرة القدم فى النادى الأهلى، مشيرًا إلى أن الاعتزال فى القلعة الحمراء التى شهدت عناوين شهرته الأهم، هو خير ختام لمشواره المحلى والقارى والعالمى.

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الأمن وافق رسمياً على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى المُقرر لها يوم 2 فبراير المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن فسخ التعاقد مع المالي ساليف كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي.

أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه تعيين حكام أجانب لمباراتى الأهلى مع كلٍ من الزمالك وبيراميدز فى بطولة الدورى، وأكّدت إدارة الأهلى أن يكون الحكام من أوروبا، وأصحاب سيرة ذاتية ناصعة فى البطولات القارية والعالمية.

ينافس أحمد الشيخ لاعب الأهلى زميله بالفريق صالح جمعة على القيد فى ملحق القائمة الأفريقية التى سيتم إغلاقها أواخر يناير الجاري.

يخضع رمضان صبحى لاعب الأهلى لفحص طبى عصر اليوم الثلاثاء، لتحديد مصيره من المشاركة مع الفريق فى مباراة سيمبا التنزانى ببطولة أفريقيا.

تقدمت لجنة الحكام باتحاد الكرة بمذكرة رسمية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إلى مجلس إدارة الجبلاية، بعد التصريحات التى أدلى بها عبد الحفيظ عقب مباراة وادى جلة أمس بالدورى والتى انتهت بفوز الأحمر 2-1.