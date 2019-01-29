انت الان تتابع تصعيد جديد.. بيراميدز يهدد الجبلاية باللجوء للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن فيه اتباعه الطرق الشرعية لحفظ حقوق الفريق باللجوء إلى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم لشكوى اتحاد الكرة، في حالة عدم التزامه بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإنهاء جميع مباريات الدور الأول لجميع الفرق في الدوري، وإعلان جدول مباريات بطولة كأس مصر بشكل واضح، الذى لم يتم الاعلان عنه حتى الآن. وشدد بيراميدز في بيانه على أن قراره يأتي لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، لأن من غير المنطقي أن يخوض بيراميدز مباريات في الدور الثاني، بينما هناك أندية أخرى لم تخض مبارياتها في الدور الأول للمسابقة.

وأشار بيان بيراميدز إلى أن النادي لن يترك حقه في ضرورة إعلان الاتحاد جدولا محددا وواضح الملامح أسوة بما يحدث في دوريات دول العالم، والإعلان أيضًا بشكل واضح عن مباريات دور الستة عشر في مسابقة كأس مصر. واختتم بيراميدز بيانه بالتأكيد أن ما يحدث في جدول المسابقة غير عادل وغير منصف، لافتقاده العدالة