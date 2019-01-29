الزمالك يبتعد بصدارة الدوري برباعية في المقاصة

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ثلاث نقاط غالية اضافها الزمالك لرصيده بعد تغلبه على المقاصة 4-1، ليبتعد بصدراة جدول ترتيب الدوري، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز اقرب منافسيه، بعد وصوله إلى النقطة 45

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء، الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 45 نقطة يتصدر بهم جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 30 نقطة في المركز الرابع. أحرز أهداف الزمالك محمود علاء هدفين في الدقيقتين 41 و45، وفرجاني ساسي هدفين في الدقيقتين 58 و72، بينما سجل هدف المقاصة باولن فوافي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

بدأ اللقاء بمحاولات من الفريقين للسيطرة على منطقة وسط الملعب، ونجح لاعبو الزمالك في السيطرة عليها مع اعتماد المقاصة على ضغط متقدم عن طريق الثلاثي جون أنطوي وباولن فوافي وشميلس بيكلي لمنع لاعبي الفريق الأبيض من بناء الهجمات بشكل صحيح والوصول لمنطقة جزاء الفريق الفيومي. ورغم الارتباك الذي سيطر على

بدأ اللقاء بمحاولات من الفريقين للسيطرة على منطقة وسط الملعب، ونجح لاعبو الزمالك في السيطرة عليها مع اعتماد المقاصة على ضغط متقدم عن طريق الثلاثي جون أنطوي وباولن فوافي وشميلس بيكلي لمنع لاعبي الفريق الأبيض من بناء الهجمات بشكل صحيح والوصول لمنطقة جزاء الفريق الفيومي. ورغم الارتباك الذي سيطر على لاعبي وسط ملعب الزمالك إلا أنهم وصلوا أكثر من مرة إلى مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس فريق المقاصة عن طريق محمود كهربا وإبراهيم حسن بهحجمات لم تكن مؤثرة، حتى جاءت الدقيقة 41 التي أحرز فيها محمود علاء مدافع الزمالك الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة من طارق حامد سددها علاء مباشرة داخل مرمى المقاصة. بعد الهدف واصل الزمالك الضغط على المقاصة، وهو ما أسفر عن حصول عمر السعيد على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سددها محمود علاء محرزًا الهدف الثاني له ولفريقه، ورفع مدافع الزمالك رصيده إلى 12 هدفًا تصدر بهم قائمة الهدافين في الموسم الجاري، بعد تسديد ركلة الجزاء احتسبها محمود البنا حكم اللقاء ثم أطلق بعدها صافرة نهاية الشوط الأول. بداية الشوط الثاني جاءت مختلفة، حيث تراجع المقاصة وامتلك لاعبو الزمالك زمام الأمور تمامًا على منطقة وسط الملعب ، وكثفوا من هجماتهم على مرمى الضيوف وظهرت الفوراق الفنية لصالح الأبيض حتى جاءت الدقيقة 58، التي شهدت الهدف الثالث للزمالك عن طريق فرجاني ساسي، الذي قدم مباراة من أفضل مبارياته مع الزمالك، بعدمااستغل خطأ مدافع المقاصة في إبعاد الكرة من أمام يوسف أوباما وانفرد فرجاني بالمرمى، وسددها بهدوء داخل الشباك. ومع مرور الوقت بدأ الزمالك في الاطمئنان لنتيجة اللقاء، خاصة في ظل تراجع مستوى المقاصة، وواصل لاعبو القلعة البيضاء تفوقهم، وهو ما أسفر عن هدف رابع عن طريق فرجاني ساسي الذي واصل تسجيل الأهداف للمباراة الثانية على التوالي بعد أن أحرز هدفين في المباراة الماضية أمام بيراميدز. بعد الهدف الرابع تسابق لاعبو الزمالك في إهدار الأهداف، خاصة البديل خالد بوطيب الذي شارك بدلا من عمر السعيد، حيث أهدر فرصتين مؤكدتين بعد انفراده بمرمى أحمد عادل عبدالمنعم، إلا أن الأخير تمكن من التصدي لهما ليمنع الزمالك من زيادة رصيده من الأهداف وشهد اللقاء حصول طارق حامد ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود علاء على البطاقة الصفراء، بينما أشهر محمود البنا البطاقة الحمراء لحازم إمام بعد تطاوله على مساعد الحكم، على الجانب الآخر حصل ثلاثي المقاصة عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد توني على البطاقة الصفراء. بعد طرد حازم امام انتقلت السيطرة إلى لاعبي المقاصة، وتمكن باولن فوافي من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليطلق بعدها محمود البنا صافرة نهاية المباراة معلناً فوز الزمالك بنتيجة 4-1 ويحصد 3 نقاط غالية رفعت رصيده إلى 44 نقطة تصدر بها جدول مسابقة الدوري الممتاز متفوقا على بيراميدز بفارق 6 نقاط وبفارق 12 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند 30 في المركز الرابع.

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