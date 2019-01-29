انت الان تتابع أبو تريكة يهنئ منتخب قطر بعد تأهله إلى نهائي آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
هنأ محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت، المنتخب القطرى بعد وصوله للدور النهائى بكأس أمم آسيا اليوم الثلاثاء على حساب نظيره الإماراتى بنتيجة 4-صفر، في إطار الدور نصف نهائي البطولة على ملعب محمد بن زايد، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ألف مبروك للمنتخب القطري الوصول لنهائي آسيا وحظ أوفر للمنتخب الإماراتي في القادم. العنابي 2019 ممتع مقنع كل التوفيق في النهائي ليكون البطل عربيًا إن شاء الله".
الف مبروك للمنتخب القطري الوصول لنهائي أسيا وحظ اوفر للمنتخب الإماراتي في القادم . العنابي2019 ممتع مقنع كل التوفيق في النهائي ليكون البطل عربيا إن شاء الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 29, 2019 وتأهل المنتخب القطري للدور النهائي من البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخه بعدما أطاح
الف مبروك للمنتخب القطري الوصول لنهائي أسيا وحظ اوفر للمنتخب الإماراتي في القادم . العنابي٢٠١٩ ممتع مقنع كل التوفيق في النهائي ليكون البطل عربيا إن شاء الله— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 29, 2019
ويلتقى المنتخب القطرى بنظيره اليابانى الذي تأهل أمس الإثنين على حساب إيران فى نهائى كأس أمم اسيا، فى المباراة التى ستجمعهما على ملعب مدينة زايد الرياضية بمدينة أبو ظبى فى تمام الساعة الرابعة مساء الجمعة المقبل 1 فبراير.
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