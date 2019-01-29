انت الان تتابع تركي آل شيخ يهاجم اتحاد الكرة بسبب مجاملة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

انتقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة تحديد مواعيد المؤجلات في مسابقة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يتدخل هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، لحل هذه الأزمة. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هل المقصود تفضيل فريق على فريق، من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مبارياته مع الأهلي، والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول.. ما هذه الجدولة؟".

وأضاف آل الشيخ: "لم أرى جدول في حياتي في أي دوري كهذا الجدول، تفصيل الجدول لظروف فرق معينة يقتل التنافس، من المفترض أن ينهي كل فريق مبارياته المؤجلة، من الدور الأول قبل البدء في الدور الثاني، ومتى مباراة الكأس؟ لم تحدد حتى الآن". وواصل: "لماذا تنتظرون لمّا تنتهي إصابات الفريق الثاني، وتتأكدون من جاهزيته،