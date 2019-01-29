شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق عن رباعية الزمالك بالمقاصة..«أكبر انتصار أمام طلعت يوسف..ورقم يحدث للمرة الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتصار عريض حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حساب مصر للمقاصة بنتيجة (4/1)، في المباراة التي جمتعهما مساء اليوم الثلاثاء، بملعب بتروسبورت بالقاهرة، بمنافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك واصل التغريد منفرداً في قمة جدول ترتيب المسابقة المحلية بـ 46 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 30 في المركز الرابع.

التقرير التالي نرصد من خلاله 5 حقائق عن انتصار الزمالك على حساب المقاصة.

أولاً: الفوز الأكبر للزمالك على طلعت

الفوز هو الأكبر للزمالك في تاريخه على حساب فريق يقوده المدير الفني طلعت يوسف، وحقق الزمالك انتصاره السادس عشر على طلعت خلال 28 مواجهة سابقة جمعت الطرفين.

ثانياً: الانتصار الأكبر على المقاصة

الانتصار هو الأكبر للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام مصر للمقاصة، منذ صعود الفريق الفيومي للدوري موسم 2010-2011، حيث لم يحقق أي منهما من قبل الفوز بفارق 3 أهداف كاملة على الاّخر.

ثالثاً: أول انتصار «رايح جاي» للزمالك على المقاصة

رقم يتحقق للمرة الأولى منذ صعود المقاصة للدوري في موسم 2011، فالزمالك ينجح للمرة الأولى في الفوز في مباراتيه أمام المقاصة بالدوري «رايح جاي»، حيث سبق وأن حقق الفريق الفيومي هذا الأمر امام الزمالك في موسمي 20017 و2018، إلا أنها المرة الأولى التي يفلخ خلالها أبناء ميت عقبة في حصد 6 نقاط من مباراتيه أمام المقاصة.

رابعاً: ساسي يسجل الثنائية للمرة الثانية على التوالي

ربما من المرات القليلة والنادرة التي ينجح خلالها لاعب وسط بفريق نادي الزمالك يسجل 4 أهداف في مباراتين على التواليظ، ولكن فعلها النجم التونسي فرجاني ساسي بهدفين في مرمى بيراميدز وثنائية جديدة في شباك المقاصة في لقاء الليلة، كذك واصل محمود علاء، قلب الدفاع تنصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة المصرية ورفع رصيده من الأهداف للرقن 12 متفوقاً على جميع مهاجمي المسابقة في ظاهرة تستحق الدراسة.

خامساً: الانتصار التاسع عشر لجروس

حقق السويسري الانتصار التاسع عشر له مع الزمالك في 28 مباراة قاد خلاله الفارس الأبيبض منذ قدومه في الصيف الماضي، بينما نال 3 خسائر أمام كل من النجوم بالدوري والاتحاد السكندري بكأس زايد، والقطن التشادي بالكونفدرالية، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات أمام كل من القادسية الكويتي «مرتين»، وسموحة وبيراميدز وبتروجت بالدوري، واتحاد طنجة بكأس الكونفدرالية.