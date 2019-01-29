شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يحقق رقماً قياسياً جديداً مع يوفنتوس فى «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، فى تحقيق رقم قياسى جديد، بعد نجاحه فى تسجيل هدف أمام لاتسيو مساء الأحد الماضى، بالجولة الـ21 من الدورى الإيطالى. وقاد كريستيانو رونالدو يوفنتوس لتحقيق فوز صعب على نظيره لاتسيو بنتيجة 2-1، فى قمة الجولة الـ21 ومواصلة الصدارة بالوصول إلى النقطة 59.

ووفقاً لما ذكرته شبكة «أوبتا» للأرقام والإحصائيات، فإن كريستيانو رونالدو أصبح أول لاعب فى تاريخ الدورى الإيطالى يسجل فى 8 مباريات متتالية خارج ملعبه، بعد أن حقق ذلك مع يوفنتوس فى الموسم الأول له فى الملاعب الإيطالية.

ووصل عدد أهداف كريستيانو رونالدو إلى 15 هدفا فى المركز الثانى لقائمة هدافى الكالتشيو، بعد فابيو كوالياريلا، المتصدر برصيد 16 هدفا.

فى شأن آخر، وجه البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى رداً قوياً على الانتقادات التى وجهت له من قبل زملائه السابقين فى ريال مدريد.

وكان البرتغالى كريستيانو رونالدو قد رحل عن ريال مدريد الصيف الماضى وانضم إلى يوفنتوس فى صفقة بلغت قيمتها 105 ملايين يورو، وتعرض اللاعب لعدة انتقادات من زملائه فى الملكى، وعلى رأسهم سيرجيو راموس قائد الميرينجى وإيسكو.

قالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية: «رونالدو، السم من الريال، يستمر راموس وزملاؤه فى انتقاده»، فى إشارة إلى الانتقاد المستمر للنجم البرتغالى بعد رحيله عن «سانتياجو برنابيو».

وكشفت الصحيفة عن رد رونالدو قائله: «رونالدو يريد فقط الرد على أرض الملعب، لأنه يريد الفوز بكل شىء بدءاً من مباراة الليلة ضد لاتسيو».

فى سياق آخر، ودع لاعبو يوفنتوس الإيطالى زميلهم المغربى مهدى بنعطية، بعدما تم الإعلان عن رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لهذا الموسم، لينضم إلى صفوف الدحيل القطرى.

جاء فى بيان يوفنتوس على موقعه الرسمى: «مهدى.. شكراً على كل شيء، بنعطية ويوفنتوس ينفصلان».

العديد من زملاء بنعطية نشروا صورا له على صفحاتهم فى موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» مع رسائل تحمل كلمات الشكر على الفترة الماضية كزميل وصديق داخل وخارج الملعب، وتمنوا له التوفيق فى تجربته الجديد.

أبرز النجوم الذين شاركوا فى وداع بنعطية، الفرنسى بليز ماتويدى، والبوسنى ميراليم بيانيتش، والثنائى كانت تجمعهما علاقة قوية بالمدافع المغربى.

من جهته، قال بنعطية عبر حسابه الرسمى على (تويتر): «شكراً لكم جميعاً، لقد كان شرفاً عظيماً اللعب لليوفى، أتمنى أن أتمكن من القدوم إلى مدريد (نهائى الأبطال) والهتاف ليوفنتوس، لأنه حقاً يستحق الفوز بهذه البطولة».

وفيما يخص تفاصيل الصفقة، قال يوفنتوس: «الدحيل سيدفع 8 ملايين يورو، ستُدفع على مرتين، حتى أكتوبر 2019، بالإضافة إلى 2 مليون يورو، سيتم دفعها كمتغيرات وفق بنود تم الاتفاق عليها».

وانضم بنعطية لصفوف يوفنتوس فى صيف 2016 قادماً من بايرن ميونخ الألمانى، واستمر بقميص السيدة العجوز لموسمين ونصف، حيث حقق ألقاب الدورى الإيطالى، وكأس إيطاليا، والسوبر الإيطالى.