شكرا لقرائتكم خبر عن حكام «البطاقات الملونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لايزال الجدل دائراً هذا الموسم حول أخطاء حكام مباريات الدورى المصرى الممتاز، واللغط التحكيمى الكبير المُثار دائماً بين أنصار اللعبة فى مصر، خاصةً من جانب الأندية الجماهيرية. وتبرز ظاهرة كثرة البطاقات الملونة التى تشهر فى وجه اللاعبين خلال منافسات الموسم الجارى للمسابقة المصرية، حيث نستعرض فى التقرير التالى أكثر الحكام إشهاراً للبطاقات هذا الموسم. يأتى الحكم محمد عادل على رأس قائمة الأكثر إشهاراً للبطاقات الملونة فى الدورى هذا الموسم، حيث أشهر الأصفر 58 مرة، والأحمر فى 6 مرات، وذلك خلال إدارته 13 مباراة، علماً بأنه احتسب 4 ركلات جزاء خلال مشواره هذا الموسم. المركز الثانى من حيث الأكثر إشهاراً للبطاقات الملونة من نصيب الحكم محمد معروف، حيث أشهر 46 بطاقة صفراء، وأشهر البطاقة الحمراء فى مرة وحيدة، وذلك خلال 11 مباراة أدارها بالمسابقة بالموسم الجارى. الدولى المونديالى جهاد جريشة يأتى فى المرتبة الثالثة، حيث أشهر البطاقة الصفراء 40 مرة والحمراء فى مناسبتين خلال 10 مباريات له بالدورى الممتاز فى الموسم الحالى.

أمين عمر هو رابع أكثر حكم يقوم باشهار البطاقت الملونة فى وجه اللاعبين بالدورى المصرى هذا الموسم، حيث استخدم «الكارت الأصفر» 40 مرة، بالإضافة إلى بطاقتين باللون الأحمر خلال 12 مباراة أدارها بالدورى هذا الموسم. وتشهد المسابقة منذ انطلاقها لغطاً تحكيمياً كبيراً، تسبب فى الاستعانة بحكام أجانب فى عدة مباريات، كما حملت تصريحات المسؤولين بالأندية غضباً عارماً على مستوى التحكيم فى الموسم الجارى، ولعل أبرزها اتهامات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، للجنة الحكام بمجاملة منافس النادى الأحمر، واختيار حكام بأعينهم لإدارة مباريات الزمالك. كما حفلت مسابقة الدورى المصرى الممتاز، للمرة الأولى فى تاريخها، بالاستعانة بعدد كبير من الحكام ذوى الجنسيات العربية، من الإمارات وتونس والمغرب.

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