شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. «الشناوى» يرجع إلى الخلف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على الرغم من البداية القوية لمحمد الشناوى، التى ظهر خلالها فى حراسة فريق النادى الأهلى، منتصف الموسم الماضى، لكن سرعان ما تراجع مستواه وتعددت أخطاؤه التى كلفت الفريق الأحمر الكثير من النتائج السلبية فى فترة وجيزة

ويعتمد الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على محمد الشناوى بشكل أساسى فى حراسة عرين الفراعنة، مثلما كان الحال فى الأيام الأخيرة للأرجنتينى كوبر فى مهمته مع المنتخب القومى خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018.

وارتكب الشناوى خطأ غير مبرر فى لقاء الأهلى مساء الاثنين أمام وادى دجلة، بالخروج من مرماه فى توقيت قاتل فى مواجهة مهاجم المنافس، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد الشناوى بعد احتكاكه بمهاجم دجلة.

وفى لحظة توهان يسجل منتخب إى سواتينى هدفاً من منتصف ملعبه فى شباك محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، فى لقاء المنتخبين بالقاهرة، بمنافسات تصفيات أمم أفريقيا 2019، حيث اندهش الجميع من التقدم المبالغ فيه من حارس الفراعنة، والذى كلفه هدفاً من المنتخب المتواضع.

يواصل الشناوى هفواته ويكرر خروجه الخاطئ من مرماه فى لقاء الوصل الإماراتى بإياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب فى نسخته الجارية، لتسكن الكرة شباك بطل مصر، الذى ودع السباق العربى بهذا الهدف القاتل.

ويواصل الشناوى هوايته فى الخروج فى توقيتات غير مناسبة، وذلك فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، مما كلف الأهلى ركلة جزاء سجل من خلالها الضيوف هدفاً بلا داع أزم كثيراً من مهمة بطل مصر فى لقاء رادس.

خطأ ساذج جديد لمحمد الشناوى فى لقاء وفاق سطيف الجزائرى، بإياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2018، بوقوع الكرة من يده إثر تصويبة بعيدة المدى من لاعب الوفاق، ليعلن حامل الراية عن تخطى الكرة خط المرمى بكامل محيطها واحتساب هدف لمصلحة أصحاب الأرض.