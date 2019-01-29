زيدان ومورينيو مرشحان لتدريب منتخب إيران

دخل البرتغالي الفرنسي زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو والألماني يورجن كلينسمان، قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإيراني خلفا لكارلوس كيروش.
ونقلت وكالة أنباء "أسنا" الإيرانية، عن مصدر في قسم الاتصالات بوزارة الرياضة الإيرانية قوله إن مورينيو وزيدان وكلينسمان تم ترشيحهم لخلافة البرتغالي كارلوس كيروش، في منصب المدير الفني للمنتخب الأول.
وجاءت هذه الترشيحات بعد يوم واحد من خروج المنتخب الإيراني من كأس آسيا عبر الهزيمة على يد اليابان بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي.
ولم يؤكد كيروش بصراحة، رحيله عن تدريب المنتخب الإيراني الذي يتولى مسؤوليته منذ 2011، ولكن مستقبل المدرب البرتغالي سيكون بالتأكيد مع فريق آخر.
وتهرب كيروش من الرد على سؤال بشأن وجهته المقبلة، ولكن المتوقع بشدة أن يتولى المدرب البرتغالي مسؤولية المنتخب الكولومبي في الفترة المقبلة
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