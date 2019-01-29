غياب 3 لاعبين من الزمالك أمام النجوم للإيقاف

استقبل فريق الزمالك لضربة موجعة قبل مواجهة النجوم، المقرر لها يوم 9 فبراير المقبل على ملعب بتروسبورت في الجولة الحادية والعشرين للدوري، بعدما تأكد غياب ثلاثي الفريق محمود كهربا وطارق حامد وحازم إمام عن المواجهة المقبلة.

وتأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام نجوم أف سي، للإيقاف بسبب الحصول على الانذار الثالث في مباراة المقاصة في الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

وفي سياق متصل، يغيب محمود كهربا لاعب الزمالك عن مباراة فريقه القادمة أمام النجوم، بعدما تلقى الانذار الثالث خلال مشاركته أمام مصر المقاصة.

وسيغيب حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، عن مواجهة النجوم المقبلة، بعد حصوله على طرد مباشر خلال مواجهة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة.

وتمكن فريق الزمالك من تحقيق الفوز على مصر المقاصة بنتيجة أربعة أهداف لهدف، ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة معززا مركزه في صدارة الدوري المصري.