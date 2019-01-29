أجويرو يقوم بصنع رقمين تاريخيين بهدفه في نيوكاسل

أحرز سيرجيو أجويرو النجم الأرجنتيني، مهاجم مانشستر سيتي، في افتتاح أهداف فريقه أمام نيوكاسل، في المباراة المقامة حاليا على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أجويرو بعد مرور 24 ثانية من انطلاق المباراة، ليكون ثاني أسرع هدف يسجله السيتي في البريميرليج، منذ هدف جيسوس نافاس، في شباك توتنهام خلال عام 2013، والذي جاء بعد 13 ثانية فقط، بحسب شبكة أوبتا.

وذكر موقع "سكواكا"، أن الهدف يحمل رقم 15 لأجويرو في شباك نيوكاسل، ليكون أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج تسجيلا للأهداف في شباك خصم واحد.