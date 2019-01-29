رسميا.. ريال بيتيس يعلن عن التعاقد مع خيسي

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن التعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خيسي رودريجيز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

واستعرض بيان النادي الإسباني مسيرة خيسي الذي تدرج في صفوف الشباب بنادي ريال مدريد، قبل أن يلعب بقميص الفريق الأول عام 2011، وانتقل من صفوف ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان عام 2016.

وتعد تجربة ريال بيتيس هي الإعارة الثالثة للمهاجم الإسباني، حيث لعب معارًا في فريق لاس بالماس الإسباني خلال موسم 2016/2017، وانتقل في إعارة جديدة إلى ستوك سيتي الإنجليزي في موسم 2017/2018.

ويعد التعاقد مع خيسي ثاني تدعيمات ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تعاقد النادي الإسباني مع دييجو لاينيز جناح كلوب أميركا المكسيكي السابق مقابل 14 مليون دولار.