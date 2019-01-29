الفرج يحرر أوتار مفصل الحوض في فرنسا

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‏تقرر أن يجري لاعب الهلال سلمان الفرج عملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض يوم غدٍ (الخميس) في فرنسا، وسيحتاج إلى مدة تأهيل لا تقل عن شهرين من أجل العودة للملاعب،على صعيدٍ آخر أثبتت الفحوصات أن ‏إصابة اللاعب سالم الدوسري هي عبارة عن تمزق في عضلة الفخذ الأمامية حيث سيخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين، وفي شأنٍ آخر ‏يشارك اللاعب الهلالي الجديد المدافع الدولي الأسترالي ديجنيك في تدريبات الفريق مساء اليوم بعد وصوله إلى الرياض مساء أمس، من جانب آخر ‏تغيب اللاعب الهلالي غوميز عن التمارين الهلالية وذلك لتواجده في فرنسا لإجراء فحوصات بدنية دورية، على أن يشارك في مران اليوم (الأربعاء).

‏تقرر أن يجري لاعب الهلال سلمان الفرج عملية جراحية لتحرير أوتار مفصل الحوض يوم غدٍ (الخميس) في فرنسا، وسيحتاج إلى مدة تأهيل لا تقل عن شهرين من أجل العودة للملاعب،على صعيدٍ آخر أثبتت الفحوصات أن ‏إصابة اللاعب سالم الدوسري هي عبارة عن تمزق في عضلة الفخذ الأمامية حيث سيخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين، وفي شأنٍ آخر ‏يشارك اللاعب الهلالي الجديد المدافع الدولي الأسترالي ديجنيك في تدريبات الفريق مساء اليوم بعد وصوله إلى الرياض مساء أمس، من جانب آخر ‏تغيب اللاعب الهلالي غوميز عن التمارين الهلالية وذلك لتواجده في فرنسا لإجراء فحوصات بدنية دورية، على أن يشارك في مران اليوم (الأربعاء).

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