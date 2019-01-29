شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول نصراوي: انتظرنا حل مشكلة الملعب ففوجئنا بخطاب التغريدات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

استغرب مسؤول نصراوي خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي وصل النادي يستفسر فيه عن موقف النادي من تغريدات الرئيس سعود آل سويلم، التي انتقد فيها عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه، وقال: «وصلنا خطاب الاتحاد السعودي وسنرد عليه بشكل قانوني«موضحاً أن انتقاد العمل في الاتحاد»ليس فيه إساءة بل يعتبر نقداً للأخطاء خاصة أننا في النادي تضررنا كثيراً من هذه الأخطاء»، وأضاف «كنا ننتظر من اتحاد اللعبة بدلاً من التوجه لمعاقبة النادي ومسؤوليه بسبب انتقادهم للأخطاء إيجاد حل للمشكلات الكثيرة التي تعرض لها النصر من بداية الموسم والتي شاهدها الجميع وتضررنا منها كثيراً، وآخرها أرضية ملعبي الملز واستاد الملك فهد الدولي، وعدم وجود ملعب في الرياض نلعب فيه مما اضطرنا إلى أن نلعب أمام أحد في المجمعة، إضافة إلى ما تعرض له النصر من إجحاف من القرارات التحكيمية وتقنية الفار، وكذلك العقوبات التي أوقعت على النادي ومسؤوليه بسبب انتقاد هذه الأخطاء والمطالبة بحقوق النصر والتي لن تثنينا عن التمسك بالمحافظة على حقوق النادي».

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد بعث خطابا لنادي النصر يستفسر فيه عن موقف النادي من تغريدات رئيسه في تويتر التي انتقد فيها الاتحاد السعودي ورئيسه قصي الفواز.