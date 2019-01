شكرا لقرائتكم خبر عن الشمراني: أرضية «الجوهرة» عطلت الفريقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - احمد العرياني (جدة)

استغرب قائد فريق الشباب ناصر الشمراني من الوضع الذي ظهرت عليه أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة)، حيث اعتبر أنها غير مناسبة للعب وساهمت في صعوبة اللعب على الفريقين، مطالبا إدارة الملعب بمعالجة ذلك خلال الفترة المقبلة. وأشار الشمراني إلى أن الإصابة التي تعرض لها كانت عبارة عنشد في عضلة الفخذ، ولم يستطع مواصلة المباراة، وطلب التغيير من المدرب. مثمنا النقطة التي حصل عليها فريقه أمام الاتحاد والمحافظة على المركز الثالث وفارق النقاط مع باقي الفرق، متطلعا إن يصل الشباب إلى المركز الثاني والمنافسة على الدوري.

